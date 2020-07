Věřím, že se Tour a Giro objedou. Co bude dál, nikdo neví, říká na začátku cyklistické sezony Kreuziger

Francie stejně jako většina dalších zemí stále bojuje se šířením koronaviru, přitom už za měsíc tam má začít legendární cyklistický závod Tour de France. Po odložení letních olympijských her nebo evropského šampionátu ve fotbale by to měla být jedna z největších sportovních akcí tohoto roku. Praha/Paříž 20:56 27. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman Kreuziger | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Jsem optimista. Věřím, že se Tour de France a Giro d'Italia objedou. Co bude dál, nikdo neví. Připravuji se dál, jako kdyby sezona měla být,“ popisuje pro Radiožurnál cyklista Roman Kreuziger.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Roman Kreuziger vyhlíží Tour de France, která má začít už za měsíc. Více v příspěvku Tomáše Petra

Profesionálům sice začala odložená sezóna už minulý týden ve čtvrtek v Rumunsku, ale ty nejlepší týmy WorldTour uvidí fanoušci až od úterý ve Španělsku.

Organizátoři etapového závodu Kolem Burgosu nikdy nezažili takový zájem jako letos. O start usilovalo 40 celků, nakonec se dostalo jen na 23, z toho je víc než polovina z kategorie WorldTour.

Pro cyklisty, pořadatelé a všechny ostatní to bude první test, jestli je vůbec možné za měsíc uspořádat Tour de France.

„Organizátoři dbají na bezpečnost. Týmy mají od Mezinárodní cyklistické unie povinnost dělat testy na koronavirus, a to šest dní a tři dny před závodem. Dělají maximum pro co největší bezpečnost,“ vysvětluje Kreuziger, proč věří, že se nakonec cyklisté dočkají legendární Tour de France.

Koronavirová opatření

Otázkou ale zůstává, jestli pořadatelé můžou u tak velké akce splnit současná nařízení tamní vlády.

Ve Francii mají lidé povinnost nosit roušky v dopravě nebo v uzavřených prostorech, a doporučeny jsou i na veřejnosti. Stále platí zákaz shromažďování více než 10 osob ve veřejných prostorech.

Nejlepší čeští cyklisté vyhlíží začátek sezony. Kreuziger se těší na Tour, Štybara mrzí kolize termínů Číst článek

Velké společenské akce s předpokládanou účastí přesahující 5 tisíc lidí jsou zrušeny minimálně do září. Přitom Tour de France, kterou pravidelně sleduje podél trati mnohonásobně víc fanoušků, má začít už 29. srpna.

„Už jsem to několikrát říkal, je strašně důležité, aby sezona začala. Byl bych velmi zklamaný, kdyby to nevyšlo. Doufám, že se dokážu připravit co nejlépe a na start Tour de France v Nice budu,“ říká cyklista Roman Kreuziger, který se aktuálně chystá na svůj první závod sezóny, kterým bude sobotní Strade Bianche.