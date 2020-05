Farmář, co stále leží Armstrongovi v žaludku. Landis reaguje na úražky z připravovaného pořadu

Dopingový hříšník a jedna z nejvýraznějších postav světové cyklistiky Lance Armstrong je znovu v centru pozornosti. Může za to nový dokument americké stanice ESPN, ve kterém osmačtyřicetiletý Texasan v upoutávkách slibuje, že sdělí sportovním fanouškům i zbytek svého bohatého sportovního příběhu. Přestože se pořad ještě nestihl odvysílat, už se ozval někdejší týmový kolega Floyd Landis, kterého Armstrong v dokumentu sprostě uráží. New York 22:19 21. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lance Armstrong debatuje se svým někdejším týmovým parťákem Floydem Landisem | Zdroj: Reuters

Lance Armstrong už mnoho přátel z řad bývalých kolegů a soupeřů nemá. Pokud nepočítáte nerozlučeného parťáka George Hincapieho, který s ním byl držel v dobrém i ve zlém, tak byste nejspíš všechny ostatní posadili do třídveřového vozu italské automobilky Fiat.

Řeknu vám svoji pravdu, láká Armstrong fanoušky cyklistiky. Tvrdí, že dopoval už od 21 let Číst článek

A není se čemu divit. Kdo mohl, tak v období Armstrongova přiznání svědčil u soudu proti němu. Přestože ale už od roku 2012, kdy dostal za doping doživotní distanc, uběhlo hodně času, některým lidem stále nemůže horkokrevný Američan přijít na jméno.

Jedním takovým je jeho krajan Floyd Landis. Taktéž dopingový hříšník, ale hlavně muž, který v roce 2010 začal mluvit a postupně detailně rozkryl všechna zakázaná tajemství ve špičkové stáji US Postal. Byl to právě on, kdo zapříčinil Armstrongův pád do hlubin sportovních pekel.

Fotogalerie (5)



„Mohlo by to být horší, mohl bych být jako Floyd Landis a probouzet se každý den jako kopa hnoje,“ postekl si Armstrong, když se ho jeden z dokumentaristů tázal, jak se s odstupem času nyní cítí.

Veřejné ponížení

Kromě invektiv a vulgarismů se ale cyklista, který překonal rakovinu varlat a mozku a po konci kariéry se soudil s americkou vládou, přiznává i k tomu, že dopoval už od svých 21 let. Tahle nová informace dává dosud neodvysílanému dokumentu asi nejzajímavější rozměr, protože tím by mu mohl být dodatečně odebrán i titul mistra světa z roku 1993.

Ale zpátky k Landisovi. Čtyřiačtyřicetiletému rodákovi z Pensylvánie, kde vyrůstal v komunitě mennonitů Armstrongova slova pochopitelně neunikla a zareagoval záhy.

Armstrongovo přiznání V roce 2012 byl Americkou antidopingovou agenturou obviněn z užívání zakázaných podpůrných prostředků. Doping mu byl prokázán a bylo mu odebráno všech sedm titulů z Tour de France. V roce 2013 se Armstrong se v rozhovoru s televizní moderátorkou Oprah Winfreyovou přiznal, že zakázané látky skutečně užíval a považoval to za normální.

„Já s ním vlastně soucítím, protože i já jsem si prošel veřejným ponížením a opravdu to bolelo. Chcete pak někoho obvinit a někdy je snažší hodit to na někoho, kdo je první na ráně. Může mě obviňovat, asi by bylo překvapení, kdyby ne. Já jsem se musel očistit a jemu (Armstrongovi) se to pochopitelně nelíbilo. Doufám, že jednou najde mír ve své duši. Já už vůči němu žádnou zvláštní nevraživost necítím,“ reagoval smířlivě Landis pro stejnou stanici.

Je celkem evidentní, že Armstrong, jehož sedm vítězství na Tour de France bylo vymazáno, ví, jak fanoušky cyklistiky na dvoudílný dokument nalákat a stanice ESPN jeho odvysíláním pravděpodobně otevře další staré rány a křivdy, kterých jedna z nejkontroverznějších sportovních osobností nadělala během své kariéry více než dost.