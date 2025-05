Vacek rozjel Pedersenovi další vítězný spurt a pomohl mu na Giru zpět do vedení

Cyklista Mathias Vacek rozjel na Giru d'Italia pro týmového kolegu Madse Pedersena v poslední z tria albánských etap další vítězný spurt. Český jezdec stáje Lidl-Trek vyslal svého lídra do závěrečného sprintu stejně jako v úvodní etapě z prvního místa a Dán pozici uhájil. Vlorë 18:51 11. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mathias Vacek | Zdroj: EPA / Profimedia

Po druhém triumfu získal zpět růžový dres, před Slovincem Primožem Rogličem vede průběžnou klasifikaci o devět sekund. Vacek, jenž při debutu na Giru dál drží bílý dres pro nejlepšího mladého jezdce, ztrácí na třetím místě celkového hodnocení 14 sekund.

Lidl-Trek zaútočil na trase 160 km se startem a cílem ve Vlorë zhruba 50 km před koncem ve stoupání na vrchařskou prémii druhé kategorie a vystupňovaným tempem setřásl z hlavní skupiny elitní sprintery. V závěru tým vsadil na stejnou taktiku jako v úvodní etapě a Vacek s Giuliem Cicconem dotáhli bývalého mistra světa Pedersena do ideální pozice.

Vacek klasifikován na 34. místě

Na druhém místě dojel Novozélanďan Corbin Strong, Orluis Aular z Venezuely se podruhé musel spokojit se třetí příčkou. Vacek byl klasifikován na 34. pozici, v hlavní skupině ve stejném času jako vítěz dojel do cíle i další český cyklista Jan Hirt na 82. příčce.

V pondělí čeká peloton první volný den, během něhož se cyklisté přesunou do Itálie. Čtvrtá etapa je na programu v úterý, jezdci absolvují 189 km dlouhou rovinatou trasu z Alberobella do Lecce, kde by se ke slovu mohli dostat ryzí sprinteři.