‚Nestačil jsem zvolnit.‘ Exhibici na cyklistickém mistrovství ovládl bubeník Tří sester

„Je pravda, že jsem byl na trati jako první, takže jsem vůbec nevěděl, kam se jede. Když jsem se blížil k cíli, viděl jsem zátarasy a vedli mě úplně někam jinam. Tohle se jim úplně nepovedlo,“ smál se pro Radiožurnál Lukáš Krpálek, když dojel exhibiční cyklistický sprint v rámci mistrovství ČR a Slovenska.

Olympijský vítěz v judu strávil na trati skoro minutu, v tu chvíli už se na startu připravoval úspěšný paralympionik Jiří Ježek, čekala ho nejkratší exhibice v životě.

„Bylo to tak 250 metrů,“ divil se Ježek, který už s profesionální kariérou skončil. „Trošku mi to chybí. Ve čtvrtek, když byla časovka v Karlových Varech, střihnul jsem si jedno ze dvou kol, co jeli profesionálové. Jen polovinu trati, ale jel jsem naplno. Když už člověk jede, ať jede se vším všudy.

Ale ani šestinásobný paralympijský vítěz se v Plzni z výhry neradoval. V čase 26,97 všem vypálil rybník bubeník kapely Tři sestry Petr Lukeš známější jako Franta Vrána. Přestože na začátek zvolil trošku těžší převod.

„Zaskočilo mě mírné stoupání, ale zvládnul jsem to. S časem jsem samozřejmě spokojený. Připravoval jsem se na trať 500 metrů, což byla původní distance, pak to pořadatel zkrátil, bylo to pro mě jednoduché,“ hodnotil v cíli vítěz závodu.

Tým Tří sester na mistrovství ČR a Slovenska v Plzni | Foto: František Kuna

Jenže exhibice byla charitativní a čím nižší byl výsledný čas, tím míň závodník přispěl. „Nechci být za držgrešli, ale v hlavě jsem si to sesumíroval až v průběhu. Jak to bylo rychlé, tak jsem ani nestačil zvolnit, samozřejmě se omlouvám,“ kál se v cíli.

Tři sestry měly na startu vícenásobné zastoupení. „Rozvržení sil na třísetmetrové trati nebylo ideální. Vzal jsem si dva bidony plné vody, ale v závěru mi chyběl ten třetí,“ omlouval se manažer skupiny Pavel Martinek.

Na přípravě „Mafuny“ na závod se mohl podepsat koncert v Rakovníku. „Jestli mě vidíte, velmi se podepsal. Byla to čára přes rozpočet, zaprvé chladné počasí a pak samozřejmě chladné pivo. Trochu se klepu, někteří fanoušci si mohou myslet, že je počasím,“ vysvětloval manažer.

Místo medailí dostali sportovci chléb Karel, který je známý od olympijských her v Pchjongčchangu, hlavní ale byla charitativní myšlenka. Hlavní závod se v Plzni jede v neděli.