Možná to bude jednodušší, říká cyklistka Kopecký o startu bez týmu na mistrovství České republiky

Cyklistika je týmový sport a to bude hlavní zápletkou víkendového mistrovství republiky v silničním závodě. Pojede se v okolí slovenských Bánovců nad Bebravou a proti sobě se v sobotu postaví ženy. Tedy tradiční český cyklistický tým pražské Dukly, nový projekt VF Cycling a pár profesionálek. Bánovce nad Bebravou (Slovensko) 10:00 28. června 2025

Česká cyklistka Julia Kopecký v časovce na mistrovství České republiky | Foto: Jan Brychta | Zdroj: ČTK

Když máte tým, můžete si pomoct. A třeba překvapit i jednotlivce, který je silnější. Proto se čeká, že se utká Dukla se zkušenou Jarmilou Machačovou a loňskou šampionkou Barborou Němcovou, s novým projektem VIF Cycling. Za něj jezdí třeba medailistka z mistrovství světa v cyklokrosu Kristýna Zemanová.

Poslechněte si, jak vyhlíží mistrovství České republiky v cyklistice šéf týmu VIF Cycling Vojtěch Řepa a závodnice Julie Kopecký

„Doufám, že vyhraje ten lepší. Není to vyloženě my proti Dukle, tak bych to nechtěl formulovat, prostě se budeme snažit jet ten den co nejlépe. Máme tam několik želízek, ať už v juniorkách, tak v ženách, takže budeme muset mít trošku větší záběr na nějaké to hlídání. Je to pro nás prostě první mistrovství republiky, takže se na to těším, co tady dokážeme předvést,“ říká sportovní ředitel týmu VIF Cycling Vojtěch Řepa. Šance obou sestav jsou zhruba padesát na padesát.

„Ty pravděpodobnosti musím upravit, protože je to, řekl bych, čtyřicet na čtyřicet, a pak nějakých dvacet, protože tam hroznou roli hraje ještě Julie Kopecký. Nebo ještě některé zahraniční holky, které závodí, včetně juniorek, jelikož ten závod je společný,“ nezapomíná Řepa na ty, které by měly být výkonnostně nejlepší, ale musí si to celé odjet samy bez pomoci. Tedy především Kristýnu Burlovou a šampionku z časovky Julii Kopecký.

„Myslím, že to bude možná trošku i jednodušší, protože když budou útočit, tak jsou tam dva týmy, co můžu sjíždět. Anebo to bude to všechno na mně nebo třeba Kristýně Burlové, protože ta je také sama. Ale je to vždycky těžké, kdo tam jede a nejede, takže budu muset udělat trochu nějaký plán, kdybych chtěla vyhrát,“ říká Julie Kopecký. Závod žen v elitní kategorii začne v půl čtvrté odpoledne.