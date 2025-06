Posílení nervů do mezinárodních závodů, říká cyklista Kelemen o startu na mistrovství republiky bez týmu

Mistryní republiky v silničním závodě je cyklistka Kristýna Burlová. Ta ve finiši porazila Julii Kopecký a Kristýnu Zemanovou a slaví svůj první titul. V neděli dopoledne se o tituly národních šampionů budou prát muži. Mezi nimi je stejná situace jako u žen, proti dvěma stájím budou elitní závodníci, kteří ale nebudou mít žádnou pomoc. Bánovce nad Bebravou (Slovensko) 7:45 29. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Kelemen nazávodu Kolem Švýcarska | Zdroj: ČTK / imago sportfotodienst / IMAGO

Jedinou pomocí by bylo, kdyby se někdo z nich obětoval, aby pracoval pro jiného. Ale to se dá tak maximálně očekávat u bratrů Tomáše a Matyáše Kopeckých, ostatní tam moc pomoci očekávat nemohou.

„Trať není úplně jedna z nejnáročnějších, ale třeba bude zase vedro a závodníci budou trpět. Takže uvidíme, jak to půjde, ale taktiku uděláme ještě před závodem. Vím, že to bude náročné, protože tady jsou týmy jako Elkov a ATT, které mají na startu dost závodníků a vědí, že si mě mají hlídat. Takže uvidíme, jak třeba se domluvím s ostatníma klukama vlastně z World Touru a něco vymyslíme. Ale víme, že to bude náročné a nebude jednoduché něco vymyslet na ty české týmy,“ naznačuje Mathias Vacek.

„Jestli bude stejné počasí, tak těch 200 kilometrů bude těžkých. Uvidíme, jak se třeba domluvíme nebo něco, ale zatím si myslím, že to úplně nebude jednoduché proti té převaze,“ vidí to podobně i Josef Černý.

Oba to říkají s odkazem na čtvrteční časovku, při které byly teploty vysoko přes třicet stupňů, zato v neděli se čeká lehce pod třicet stupňů. A i drobnost jako nutnost dojet si v takovém počasí pro pití může rozhodnout závod.

„Přece jenom mistrovství republiky je takové speciální. Neberu to, že bych tam chtěl mít nějaké vlastní ambice, ale spíš taková ta sranda s českými závodníky, bývalými kolegy z Elkovu. Občas se tam jde člověk i naštvat, přece jenom v té přesile to není úplně sranda. Já tomu vždycky říkám posílení nervů do mezinárodních závodů, protože tam, jak se člověk dokáže vytočit jako tady na tom, tak si myslím, že asi za ten rok jsem se nikdy nevytočil,“ říká Petr Kelemen se stejnou, ale málo pravděpodobnou vizí, tedy spojení profesionálů proti nejlepším českým stájím Elkov Kasper a ATT Investments.