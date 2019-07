Cyklistické mistrovství rozhodl dlouhý únik, skupinka uspěla díky vzorné spolupráci

Navzájem si pomáhat s udržováním náskoku na peloton a zároveň se snažit získat co nejlepší pozici pro závěr závodu. V takové situaci se ocitli cyklisté na Mistrovství České republiky. Brzy se po startu se dostala do vedení skupina, která si náskok udržela až do cíle. A v něm se porvala o medaile. Trnava 10:00 1. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stupně vítězů mistrovství ČR: zleva druhý Tomáš Kalojíros, vítězný František Sisr a třetí Petr Vakoč. | Foto: Jan Melichar, Igor Stančík | Zdroj: Český svaz cyklistiky

Podle třetího cyklisty v cíli českého šampionátu Petra Vakoče jezdci z různých týmů ve skupinovém úniku moc spolupracovat nemůžou.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Cyklistické mistrovství České republiky se změnilo ve vedoucí skupině na taktický souboj. Více v reportáži Davida Nekvindy

„To moc nejde, protože každý chce uspět. Každý jede na sebe,“ řekl Radiožurnálu závodník belgické stáje Deceuninck-Quick Step.

Druhý muž v cíli Tomáš Kalojíros měl ale na věc trochu jiný pohled. „Spolupráce musí být rovnoměrná. Když někdo nestřídá, ostatní nejsou spokojení a skupinka se může rozpadnout,“ vysvětlil zástupce pražské Sparty.

Republikové mistrovství jezdí Češi společně se Slováky, ostatně letos vedla trať v okolí Trnavy. A v jinak čistě české přední skupině jel i Juraj Sagan, který díky tomu nakonec slovenský závod s velkým náskokem ovládl. Podle Kalojírose se ale nevezl ve vláčku jen jako černý pasažér.

Sisr zaskočil na silničním mistrovství republiky favority a vyhrál závod s hromadným startem Číst článek

„Sagan se hodně snažil, aby si vytvořil náskok před pelotonem. Pro něj to byla výhodná situace, takže pracoval jako ostatní,“ dodal Kalojíros.

Taktický boj nakonec vyhrál František Sisr, který byl ve spurtu nejrychlejší a získal svůj první český titul. Pomohla mu podpora početné stáje Elkov Author. Ta měla jako jediná v přední skupině dva zástupce, zbytek pomáhal kontrolovat ztrácející peloton.

„Když se to začalo ztenčovat, tak jsme začali trošku víc jet, abychom drželi náskok. Věděli jsme, že tým to zezadu kontroluje a že budou odjíždět maximálně jeden dva lidi, takže by museli předvést velký výkon, aby nás dojeli,“ řekl novopečený český mistr.

K ničemu podobnému skutečně nedošlo. Zatímco prvních pět Čechů v cíli dělily necelé dvě sekundy, šestý v pořadí přijel o více než minutu později.