Devatenáctiletý talent Evenepoel vyhrál na mistrovství Evropy časovku, Van Dijková už počtvrté v řadě

Mistrem Evropy v časovce se na šampionátu v nizozemském Alkmaaru stal teprve devatenáctiletý Belgičan Remco Evenepoel. Čech Jan Bárta skončil patnáctý, Michal Schlegel čtyřiadvacátý. Mezi ženami potvrdila roli velké favoritky Nizozemka Ellen van Dijková a na domácí trati získala v časovce čtvrté zlato v řadě. Obě Češky Tereza Korvasová a Jarmila Machačová skončily ve třetí desítce. Jakub Otruba obsadil v závodě mužů do 23 let osmé místo. Alkmaar/Nizozemsko 19:11 8. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ellen Van Dijková na cyklistickém mistrovství Evropy v nizozemnském Alkmaaru | Foto: Peter Cziborra | Zdroj: Reuters

Obrovský belgický talent Evenepoel zvládl rovinatou časovku o délce 22,4 kilometru v čase 24:55. Na druhého Dána Kaspera Asgreena najel 19 sekund, bronzový Ital Edoardo Affini byl ještě o dvě sekundy pomalejší. Evenepoel, jenž byl dlouho nadějným fotbalistou, navázal na sezonu snů, kterou prožil loni. Vyhrál totiž mezi juniory double v časovce i silničním závodě na mistrovství Evropy v Brně a ve Zlíně a následně i na světovém šampionátu v Innsbrucku.

Cyklistickou klasiku v San Sebastiánu vyhrál překvapivě mladíček Evenepoel, Kreuziger dojel 17. Číst článek

„Tohle je neuvěřitelné. Není to ale moje vítězství, tohle je vítězství pro Bjorga Lambrechta,“ věnoval Evenepoel čerstvý triumf dvaadvacetiletému krajanovi, který v pondělí podlehl následkům těžkého pádu v závodu Kolem Polska.

Dlouhodobě nejlepší český časovkář Bárta, jenž byl loni na společném evropském šampionátu více sportů v Glasgow třináctý, uzavřel první patnáctku. Na Evenepoela ztratil minutu a čtvrt. Schlegel byl ještě takřka o minutu pomalejší.

Dvaatřicetiletá Van Dijková zajela stejnou trať, jako absolvovali muži, v čase 28:08. Zvítězila o půl minuty před Němkou Lisou Kleinovou a krajankou Lucindou Brandovou, jež zůstala zpět ještě o dalších 22 sekund. Sedmadvacátá Korvasová ztratila na staronovou šampionku tři minuty a 36 sekund, devětadvacátá Machačová téměř čtyři a půl minuty.

Mistryně světa z boje s chronometrem z roku 2013 Van Dijková zůstává jedinou evropskou šampionkou z časovky od roku 2016, kdy vedle juniorů a třiadvacítek začali o cenné kovy závodit také zástupci elitních kategorií.

Problémy se zády Van Dijkové

„Když se podíváte na výsledky, tak to možná vypadá jako snadné vítězství postavit se na start a uzmout zlato. Kvůli mým problémům se zády byla ale příprava na závod obtížná, což je důvod, proč je tento titul tak speciální. Mohlo to dopadnout dobře i špatně, naštěstí to byla ta dobrá varianta. A pro mě i povzbuzení na mistrovství světa,“ řekla Van Dijková.

Belgický cyklista Lambrecht podlehl zraněním ze závodu Kolem Polska, bylo mu 22 let Číst článek

Závod mužů do 23 let opanovali Dánové. Vítězný Johan Price-Pejtersen předčil o 12 sekund krajana Mikkela Bjerga a o pouhou sekundu dojel třetí Stefan Bissegger ze Švýcarska.

Loni čtvrtý Otruba se i tentokrát vešel do první desítky, z osmé příčky ztratil na nového šampiona 43 sekund. Druhý český zástupce Michal Rotter skončil šestačtyřicátý.

Mezi ženami do 23 let se radovala Němka Hannah Ludwigová, stříbro získala Ruska Maria Novolodská a bronz Italka Elena Pirroneová. Markéta Hájková byla s více než tříminutovým mankem pětadvacátá, Nikola Bajgerová skončila ve výsledkové listině hned za ní.