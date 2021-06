Cyklistka Neumanová si dospurtovala pro mistrovský titul a olympiádu, Nosková dojela až třetí

Českou šampionkou v silniční cyklistice v závodě s hromadným startem se stala Tereza Neumanová. Dvaadvacetiletá cyklistka si na společném mistrovství ve slovenských Bánovcích nad Bebravou dojela pro svůj druhý titul a zároveň si zajistila místo v olympijské výpravě do Tokia. Mezi juniorkami triumfovala Gabriela Bártová. Bánovce nad Bebravou 21:10 19. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tereza Neumanová | Foto: Jan Brychta, Svět cyklistiky | Zdroj: Jan Brychta/Czech Tour

Loni se Neumanová musela spokojit se stříbrem, když ji v Mladé Boleslavi porazila zkušená Jarmila Machačová. Tentokrát ale mohla slavit poté, co nejlépe zvládla závěrečný spurt. Po 97,5 kilometrech zastavila čas na 2:26:43.

„Startovaly jsme ráno, tak to nebylo tak hrozné. Čekala jsem to horší, balík nejel nijak vražedné tempo, takže se to tak táhlo a bylo to trochu pomalé. Ke konci se ale začalo závodit, tak to bylo dobré,“ zhodnotila pro Radiožurnál dvaadvacetiletá cyklistka průběh závodu a vysoké teploty, které v posledních dnech ve střední Evropě panují.

Druhá byla s mankem jediné sekundy Nikola Bajgerová a třetí se ztrátou dvou sekund na vítězku Nikola Nosková. Obhájkyně Machačová skončila až třináctá. Reprezentační trenér Tomáš Konečný před závodem avizoval, že kdo vyhraje mistrovství republiky, vyjede si nominaci na olympijské hry.

„Tím, že se ta olympiáda posunula, tak všichni věděli, že bude jasné, že to bude dělané podle aktuální výkonnosti, protože to nebylo vyjeté místo na jméno, ale pro zemi. Je mi jí na jednu stranu líto, protože Nikča si to vyjela sama a loni měla podmínečnou nominaci. Nesnažila jsem se na to soustředit, ale je to sport. Kdybych dnes nevyhrála já, ale vyhrála Nikola, tak bych tam nejela já,“ řekla po závodě Neumanová a narážela tak na to, že na olympiádu pojede právě ona.

Sáblíková nedorazila

Při neúčasti Martiny Sáblíkové, která byla sice přihlášená, ale ze soustředění v Itálii nakonec nepřijela, Neumanová úspěšným sprintem rozhodla o své účasti na olympijských hrách v Tokiu.

Právě mezi ní a vítězkou čtvrteční časovky Noskovou, která účastnické místo pro Česko vyjela, reprezentační trenér Tomáš Konečný vybíral.

Mistrovství ČR v silniční cyklistice v Bánovcích nad Bebravou - závod s hromadným startem: Ženy (97,5 km): 1. Neumanová (Burgos Alimenta Women Cycling Sport) 2:26:43, 2. Bajgerová (Dukla Praha) -1, 3. Nosková (SD Worx) -2, 4. Van Neck (GT Krush Tunap), 5. Bartoníková (ASO Dukla Brno), 6. Heřmanovská (Andy Schleck Cycles-Immo Losch/SaF Zéisseng) všechny -5. Junioři (130 km): 1. Svrček (Team Franco Ballerini) 2:56:31, 2. M. Kopecky (Acrog Tormans) -5, 3. Kadlec (Dukla Praha) -7. Juniorky (97,5 km): 1. Bártová (Tufo Pardus Prostějov) 2:26:45, 2. A. Růžičková (Dukla Praha) -3, 3. Kvasničková (SportRaces Cycling) -7.