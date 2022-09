Evenepoel navázal na triumf z Vuelty a dojel si na mistrovství světa v pro zlato v hromadném závodě

Belgický cyklista Remco Evenepoel vyhrál po úniku poprvé v kariéře silniční závod na mistrovství světa. V australském Wollongongu navázal na triumf mezi juniory před čtyřmi lety v Innsbrucku. Stříbro získal Francouz Christophe Laporte, bronz Australan Michael Matthews. Zdeněk Štybar jako nejlepší z Čechů obsadil v 267 kilometrů dlouhém závodě 42. místo. Wollongong (Austrálie) 9:30 25. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Remco Evenepoel. | Foto: Alex Whitehead/SWpix.com | Zdroj: Shutterstock Editorial / Profimedia

Dvaadvacetiletý Evenepoel, jenž dokázal před dvěma týdny hned při prvním startu vyhrát Vueltu, setřásl posledního soupeře přibližně 25 kilometrů před cílem. Pro zlato si dojel s náskokem dvou minut a 21 sekund. V hromadném spurtu o další medaile Laporte velmi těsně předčil Matthewse.

Trojnásobný světový šampion z let 2015 až 2017 Slovák Peter Sagan skončil sedmý, obhájce titulu z posledních dvou sezon Julian Alaphilippe z Francie byl jednapadesátý. Štybar dojel do cíle s tříminutovým mankem na vítěze. Michael Kukrle, který strávil většinu závodu ve skupině uprchlíků, obsadil 59. příčku. Poslední z Čechů Jan Hirt závod nedokončil.

Mistrovství světa v silniční cyklistice ve Wollongongu (Austrálie) - závod s hromadným startem:

Muži (266,9 km): 1. Evenepoel (Belg.) 6:16:08, 2. Laporte (Fr.), 3. Matthews (Austr.), 4. Van Aert (Belg.), 5. Trentin (It.), 6. Kristoff (Nor.), 7. P. Sagan (SR), 8. Bettiol (It.), 9. Hayter (Brit.), 10. Skjelmose Jensen (Dán.) všichni -2:21, ...42. Štybar -3:01, 59. Kukrle -4:50, Hirt (všichni ČR) nedokončil.