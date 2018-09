‚Když bude pršet, ten kopec nepůjde vyjet.‘ Elitní cyklisty čeká na MS extrémní stoupání

„Kdyby do toho ještě pršelo, tak by ten závod byl hodně dlouhý. Ta stojka by se možná ani nedala vyjet. Možná by to byla moje výhoda, že bych nahoru běžel s kolem na rameni,“ vzpomněl si Zdeněk Štybar na svojí cyklokrosovou kariéru, kde často závodníci kolo v těžkém terénu v bahně a dešti nosí.

„Stojka“, o které mluvil, je stoupání 28 procent. Jeden z Murphyho zákonů o cyklistice říká, že ať děláte, co děláte, je to do kopce a proti větru. Kopcům se ale v okolí Innsbrucku vyhnout nejde.

„Koukali jsme na to a bude důležité, jak bude foukat vítr. Jestli bude dlouhý kopec po větru nebo proti. To by mohla být výhoda pro kluky jako Greg Van Avermaet nebo Peter Sagan,“ vyhlíží Zdeněk Štybar.

Závod elitních mužů je naplánován na 260 kilometrů. Startovní pole má nejdřív přejet z Kufsteinu do Innsbrucku, kde ho čekají okruhy s náročným stoupáním. Těsně před cílem navíc další extrémně těžké. Pokud ovšem závod nezkomplikuje počasí.

„V ten okamžik, kdy by mělo pršet, tak myslím, že ten poslední kopec se nedá ani vyjet a musely by nastat změny v plánu,“ přemýšlí zamýšlený lídr českého týmu Roman Kreuziger.

„Ale je to závod, na který se člověk nějaké období připravuje a těší se, takže s těmihle věcmi počítá. Doufám, že černé scénáře v ten den nepřijdou,“ věří Kreuziger.

Závod s celkovým převýšením 4670 začne v neděli v 9.40, v cíli by cyklisté měli být před pátou hodinou odpoledne.

Profil tratě pro elitní kategorii mužů | Zdroj: innsbruck-tirol2018.com

Time lapse of the Holl Climb at at Innsbruck World Cycling Chamopionship. As usual the video doesn’t show the steepness. I had to walk the 200 meters at 28%. https://t.co/6LIl6pb5UK — Mark Slavonia (@slavonia) 29 September 2018