Sezona rozhodně nekončí. Těším se na Swiss Epic a na svatbu, což bude další vrchol, směje se biker Stošek

Český biker Martin Stošek dosáhl na světovém šampionátu ve Skotsku životního úspěchu, když vybojoval stříbrnou medaili v maratonu horských kol. Už v neděli zamíří do Švýcarska, kde v úterý startuje etapový závod dvojic Swiss Epic. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport devětadvacetiletý cyklista přiznal, že po zisku stříbra na mistrovství světa regeneruje dobře a vyhlíží další závodní výzvu. Plzeň 13:17 12. srpna 2023

Biker Martin Stošek má před sebou po mistrovství světa další výzvu. Už v úterý vstoupí do etapového závodu Swiss Epic | Foto: Michal Červený | Zdroj: ČTK

Jak vzpomínáte na závod mistrovství světa, kde jste obsadil druhé místo?

Samozřejmě převládá radost. Vždy z druhého místa jsou smíšené pocity, zvlášť když člověk ví, že je blízko zlatu. Zpětně je to určitě velký úspěch a mám radost. Je to pro mě další krok dopředu, protože po bronzu mám i stříbro.

Výzvou do dalšího šampionátu bude vystoupat na nejvyšší stupeň na pódium?

Pořád tam je motivace dojet si pro zlato. Máme postupný proces, který evidentně směřuje správně. Jasně, že kdyby člověk prohrál o dvě minuty, tak nad tím přemýšlí míň. Tohle bylo opravdu těsné, ale já v závodě udělal maximum a vytěžil co šlo. S čistým svědomím jsem stříbro přijal.

Jak jste se vypořádal s únavou, protože máte za sebou náročnou cestu do a ze Skotska, a už v úterý budete stát na startu dalšího závodu?

Ano startujeme na Swiss Epicu, což je pětidenní etapák. Závod na mistrovství světa nebyl extra náročný, než co jezdíme běžně. Nejhorší je psychické napětí, které je během posledního týdne docela velké. Člověk se musí srovnat s tím, že po výsledku musí odpočívat, i když je pořád dost nabuzený. Trvá to třeba dva dny, já i hůř spal. Regeneruje se dobře, rozhodně lépe než po neúspěchu. Stihnu zregenerovat v pohodě.

V neděli zamíříte do Švýcarska. Na Swiss Epic budete patřit po výsledku na šampionátu mezi favority. Co očekáváte?

Jedeme pětidenní etapák, začínáme v Lenzerheide, což je domov horských kol. Jedu s Markem Stutzmannem, který byl na mistrovství světa čtvrtý a předvedl také perfektní výkon. Byl to náš plán už od začátku, že pojedeme spolu. Andreas Seewald měl zdravotní problémy, které se s ním vlekly dva měsíce.

Markovi se povedl na mistrovství světa dobrý výsledek, takže to předznamenává, že budeme patřit k favoritům. Musíme zůstat ve střehu. Plánoval jsem si v týdnu volnější režim, ale musím koukat dopředu. Vzhledem k tomu, že mistrovství světa proběhlo v srpnu, tak sezona ještě nekončí.

Co vás po Swiss Epic ještě čeká?

Po Švýcarsku mě čeká především svatba. Takže 2. září bude další vrchol sezony nebo spíš života. Na to se těším moc. Po svatbě vyrazíme ještě na závod smíšených týmů Dolomitenmann a také na dva závody Světového poháru ve Francii a Americe. Sezona pokračuje do 8. října, takže nás čekají ještě dva měsíce krásného závodění.

Jak bude vypadat cyklistická svatba?

Bude to standardní svatba na vesnici v docela širokém okruhu rodiny a kamarádů. Moje podmínka byla, že nechci míchat cyklistiku do svatebního dne.