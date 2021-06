Přijde mi to nespravedlivé, mám chuť to zabalit, plakala cyklistka Nosková, která přišla o Tokio

Na mistrovství republiky vyhrála časovku, ale na olympijské hry to Nikole Noskové nestačilo. Česká cyklistka totiž skončila třetí v silničním závodě na domácím šampionátu - vyhrála její hlavní soupeřka Tereza Neumanová. Tím si zajistila start na hrách v Tokiu, zatímco Nosková v cíli plakala. Bánovice nad Bedravou 15:54 20. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stupně vítězů po sobotním závodě. Zleva druhá Nikola Bajgerová, první Tereza Neumanová a třetí Nikola Nosková. | Foto: Jan Brychta

Co na tom, že vyhrála titul ve čtvrtek. Rozhodovalo se v sobotním závodě a v něm Nosková nejlepší nebyla.

„Když mi bylo řečeno, že i když jsem vyhrála časovku s takovým náskokem, tak to nerozhoduje, a že na časovku se nikdo dívat nebude, tak mě to trošku naštvalo, protože minutu a půl na dvaceti kilometrech mi přijde jako docela hodně,“ plakala po závodě Nikola Nosková.

A žádnou náplastí pro ni nebyla ani snaha ji utěšit tím, že za tři roky jsou olympijské hry znovu a ona na nich může být v plné síle.

„Za tři roky je Paříž a za tři roky už nemusím jezdit na kole. Dva roky jsem tu olympiádu vyjížděla a měsíc před olympiádou mi je vzata. Nepřijde mi to vůbec spravedlivé, mám chuť to zabalit. Hrozně mě to štve, protože ta olympiáda je hrozně těžká,“ říkala česká reprezentantka.

Právě díky Noskové Česko získalo jedno místo v silničním závodě na olympijských hrách, které si ale sama Nosková musela vybojovat. Jenže v závodě, který pro ni nebyl ideální.

„Přijde mi to hodně nespravedlivé, protože rozhodnout podle závodu, který přijde do spurtu...“ říká vrchařka Nosková. „Těžko budu spurtovat proti holkám z dráhy nebo proti Tereze, která byla druhá v etapě ve Švýcarsku, když spurtovala s těmi nejlepšími. Těžko tu mohu sama něco udělat,“ litovala Nosková.

Tereza Neumannová má poslední půlrok výsledkově lepší než Nikola Nosková, která se ale o místo na hry zasloužila. Ani jedna z nich neměla na republikovém šampionátu podporu velkého týmu, proto reprezentační kouč Tomáš Konečný předem řekl, že když by jedna z nich vyhrála titul mistryně republiky, pojede na olympiádu.

„Brala bych to, kdybych třeba přijela o pět minut později a bylo by vidět, že na to evidentně nemám. Pak bych pochopila, že se tak rozhodne. Ale když jsme přijely spolu a byl rozdíl vteřin, tak mi to nepřijde spravedlivé,“ stýská si Nikola Nosková, že se jí dlouhodobá snaha nevrátila.