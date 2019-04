‚Mrzí mě to, v nohách bylo víc.‘ Štybar musel při závodě do Roubaix respektovat týmovou strategii

Na velodromu i u týmového autobusu Quick-Stepu oslavovali belgického vítěze. Ale místo vítěze Philippa Gilberta vylezl z autobusu nakonec osmý Zdeněk Štybar.

„Byl to hodně těžký závod. Pořád se odjíždělo a sjíždělo, závod se nikde nezastavil,“ popisoval těžkých 260 kilometrů.

Během „Pekla severu,“ jak se závodu říká, pomýšlel Štybar výš. Do Roubaix už dvakrát dojel jako druhý, tentokrát chtěl vyhrát, ale podřídil se strategii stáje.

„Takhle lehce jsem Paříž – Roubaix ještě nikdy neodjel. Trochu mě to mrzí, v nohách bylo určitě víc. Ale musím respektovat týmovou taktiku a jsem strašně rád, že vyhrál Philippe Gilbert,“ zaradoval se Štybar z vítězství Gilberta z závěrečném spurtu.

Sám český cyklista bojoval ve skupince pronásledovatelů v boji o šesté místo. Do cíle dojel se ztrátou 47 sekund nakonec jako osmý.

„Říkal jsem si, že musím dojet aspoň do desítky. Je to jiné spurtovat o první, nebo o šesté místo. Bral jsem to tak, abych si udržel bilanci do desítky,“ vysvětlil.

Osmým místem se to znovu povedlo. A odměnou může teď být i to, že chvíli vůbec nemusí sedat na kolo. Mimo sedlo chce být Zdeněk Štybar aspoň týden.