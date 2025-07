Jdu do toho s ambicemi, jinak nemá cenu tam ani jezdit, říká debutant na Tour de France Bittner

Zatím jen dva čeští cyklisté dokázali vyhrát etapu na Tour de France. Třeba letos na nejslavnějším závodu světa přibyde po Jánu Svoradovi a Zdeňku Štybarovi třetí. Po dlouhé době totiž na Tour pojede Čech, který je spurtérem a šancí uspět by tedy měl mít hned několik. Je mu 22 let a jmenuje se Pavel Bittner. Praha / Lille 14:21 4. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Bittner | Zdroj: ČTK / imago sportfotodienst, Profimedia

Své přednosti ukázal Bittner už při premiéře na Grand Tour, tedy slavných třítýdenních etapových závodech, když loni na španělské Vueltě v závěru páté etapy zaskočil slavného Belgičana Wouta van Aerta a vyhrál.

Pokud se chce Pavel Bittner i na Tour de France uvést etapovým triumfem, bude muset zase porazit hvězdné soupeře, šampiony bodovací soutěže z předchozích let Girmaye s Philipsenem. Také krále sprintů na loňském i předloňském Giru Milana nebo Merliera, který už má v tomto roce deset vítězství.

‚Neoficiální šampionát sprinterů‘

„Prvních zhruba osm etap je hodně rovinatých, nedá se předpokládat, že by tam spurtéři v kopcích nějak výrazně trpěli. Právě proto na to budou všichni cílit. Samozřejmě každý spurter má sen vyhrát první etapu, aby oblékl prestižní žlutý trikot. Málokdy tu šanci na Tour de France mají, ale letos je obrovská. Možná proto to bude festival sprinterů, je to takové neoficiální mistrovství světa sprinterů,“ usmívá se cyklistický expert Radiožurnálu Sport a šestinásobný paralympijský vítěz Jiří Ježek.

Když nevyjde trikot žlutý, chtěl by aspoň bílý. ⚪️ Pavel Bittner má zálusk hned na první etapu.



Pavel Bittner se ale nejhvězdnější spurtérské sestavy za poslední dobu nebojí. „Jsem moc zvědavý na to, jak se v té rychlosti a v tom závěru s těmito sprintery porovnám. Uvidíme. Myslím si, že jsem se na to hezky připravil a jsem rychlejší, než jsem byl dřív. I oproti minulému roku na Vueltě je to docela o dost, takže uvidíme. Doufám, že budu moct konkurovat. Ta šance nikdy není nulová,“ říká Bittner.

Letos zatím bez vítězství

Český mladík na rozdíl od slavnějších soupeřů letos ještě žádnou etapu nebo závod neovládl. Mohl by to napravit ale právě teď.

„Samozřejmě jsem se snažil letos o nějakou výhru, bylo to často těsné. Věřím ale, že to může přijít v nějaký hezký moment. Nepočítám s tím, že bych na Tour vyhrál etapu, ale snažím se tam jít s ambicí, jako bych tu etapu chtěl vyhrát. Jinak nemá cenu tam ani jezdit. I to je důvod, proč mě tam ten tým vůbec posílá,“ dodává před sobotním startem cyklistické Tour de France jediný Čech v pelotonu, debutant Pavel Bittner.