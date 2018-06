‚Delší časovka. Dobrý trénink před Tour.‘ Sagan si z česko-slovenského mistrovství udělal exhibici

Fanoušci v dresech stáje Bora svého hrdinu Petera Sagana sice v závěru povzbuzovali, ale drama to nebylo. „Včera se mě ptali, komu bude trať vyhovovat. Řekl jsem, že bude vyhovovat tomu, kdo vyhraje. Byla dobrá. Dobrý asfalt, rychlý okruh, pár kopců. Pro mě to byl i dobrý trénink před Tour,“ hodnotil společné mistrovství Česka a Slovenska vítěz Peter Sagan.

Zatímco daleko za ním se největší hvězdy české cyklistiky snažily vzepřít taktice týmu Elkov, slovenský favorit si jel pro vítězství a myslel i na blížící se Tour de France. „Jsem spokojený, myslím, že to byla taková delší časovka,“ zamyslel se.

Delší časovku si Sagan udělal podle sebe a nakonec byl v úniku dlouhých 85 kilometrů.

„Nevím, jestli mě nechali, ale jel jsem si své tempo. Říkal jsem, že jestli mě deset patnáct jezdců doskočí, můžu jet s nimi. Pořád se nastupovalo a sjíždělo, tak jsem si řekl, že musím jet zase dopředu sám. Kdybych jel za Českou republiku, bylo by to těžší udělat takové úniky. Ale jsem Slovák, tak to možná vyhovovalo i pelotonu,“ řekl k taktice závodu.

Nefér taktika? Taková je cyklistika

Čeští cyklisté nepotřebovali na Sagana reagovat, jel si svůj závod a bojoval o slovenský titul. U toho českého to bylo dramatičtější. Roman Kreuziger se toho ale neúčastnil a znechucen taktikou hradeckého týmu odstoupil.

Únik zkoušel v závěru závodu obhájce titulu Zdeněk Štybar, 15 kilometrů před cílem ho ale dojela skupina, ve které převládali jezdci stáje Elkov Autor. Mistrem České republiky se tak stal Josef Černý.

„Závod byl dobře zabezpečený. Líbila se mi trať a fanoušci byli úžasní. Možná to vypadá, že jsme měli nefér taktiku, ale taková je cyklistika. Kdyby měl někdo z nás nohy, ujede jak Peťko a pojede si sám pro dres,“ říká český mistr Josef Černý, který vyhrál po časovce i závod s hromadným startem a na pódiu ho doprovodili stájoví kolegové, druhý Jan Bárta a Jakub Otruba.

Pro Černého první titul domácí titul v tomto závodě. To Sagan slavil pošesté.