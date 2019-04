‚Je drahá, protože je zlatá.‘ Sagan v Praze pokřtil pamětní medaili, na Tour chce překonat Zabela

Peter Sagan baví nástupy na kole, na sociálních sítích a těžkou hlavu si nedělá ani z otázek bulvárních novinářů. „Co bych vám řekl k mému osobnímu životu? Dneska jsem tady, zítra v Monaku a pak odlétám do Ameriky,“ rozesmál plný sál novinářů Peter Sagan.

Do Čech úspěšný cyklista zavítal, aby pokřtil jemu věnovanou pamětní medaili. „Všichni vědí, proč je drahá. Protože je zlatá,“ vtipkoval. „Je to na počest tří vyhraných mistrovství světa. V budoucnosti to může mít nějakou historii.“

A to, že Saganovu jméno má lesk už teď v přítomnosti, poznáte i z jeho krátké návštěvy v Praze. Sál luxusního hotelu v centru města zaplnila média do posledního místa. A nejen česká. Za jezdcem týmu Bora-Hansgrohe vyrazili ve velkém i jeho krajani.

Poslední tiskovou konferenci totiž měl na Slovensku naposledy prý před rokem. Letos k ní popravdě neměl ani tolik důvod. Na své poměry zvládl jen jedno lednové etapové vítězství v Austrálii.

„Očekávání mohla být větší, ale nezávodilo se v nejlepší formě, jakou jsem kdy měl. Od prvního do desátého místa jsem malé rozdíly. Těším se na další část sezony, kde by to mohlo být lepší,“ věří.

Míří k červenci na nejslavnější cyklistický závod světa. Na Tour de France Sagan vedle etap vyhrál už šestkrát bodovací soutěž.

„Mám velkou motivaci. V minulém roce jsem dorovnal rekord Erika Zabela v zelených dresech. Chtěl bych získat další,“ plánuje.

A kdyby to Peteru Saganovi nevyšlo se sedmý zeleným dresem ve Francii, v září v Anglii pojede o čtvrtý duhový pro mistra světa v silničním závodě.