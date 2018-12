‚Zpátky do smečky.‘ Cyklista Petr Vakoč se vrací do sedla po vážném zranění páteře

V lednu to bude rok, co cyklistu Petra Vakoče srazilo nákladní auto na soustředění v Jihoafrické republice a zlomilo mu šest obratlů. Český reprezentant absolvoval tři operace, měsíce rehabilitace a teď se vrací k závodění.

K oslavě svého návratu navíc založil blog s názvem “100 dnů Petra Vakoče - Zpátky do smečky“, kde odpočítává dny do svého návratu do pelotonu. Elitní český cyklista chce lidem ukázat, že i těžké překážky se dají překonávat a že i po vážném úrazu se člověk může vrátit do běžného života, ba dokonce sportovat.

„Během svého zranění jsem měl možnost potkat ohromné množství lidí, kteří statečně překonávají nástrahy osudu a to, že se mnou sdíleli svůj příběh, mi hrozně pomohlo. Bylo to pro mě inspirující a motivující,“ vysvětluje cyklista Petr Vakoč proč založil blog nazvaný Zpátky do smečky. Na něm každý týden publikuje novinky ze svého návratu do cyklistického sedla - například fotky a videa z rehabilitací nebo z tréninků, které doplňuje vyprávěním toho, co právě dělá.

Podobně chce Petr Vakoč motivovat i další lidi a to právě prostřednictvím svého blogu. „Myslím si, že je to hodně důležité, aby lidi měli možnost se takto s něčím ztotožnit, aby mohli vidět, že někdo prošel náročnou zkouškou a pokračuje dál, nepoloží ho to. A to bych rád lidem ukázal, že když se mi stalo tohle zranění, tak to beru jako výzvu, jako cestu a ta překážka je součástí cesty a jedu dál,“ říká český cyklista.

Zvažoval, zda se vůbec vrátí na kolo

Jestli přitom kariéra Petra Vakoče pojede dál, nebylo po vážném zranění páteře zpočátku vůbec jasné. Elitní český cyklista dokonce přemýšlel nad tím, že by se ve svých 26 letech nemusel na kolo ani vrátit. „Ze začátku jsem na kolo ani vůbec nemyslel. Myslel jsem jen na to, abych byl živý a potom na to, abych se uzdravil. Postupem času, jak se zlepšovalo moje zdraví, tak jsem začal myslet dál a dál,“ popisuje Vakoč.

Až se nakonec začalo polámané tělo s pomocí lékařů a fyzioterapeutů uzdravovat natolik, že mohl Petr Vakoč opět šlápnout do pedálů.

„Poprvé jsem se na kolo posadil v červnu a už v červenci jsem vyrazil s týmem na soustředění do Itálie. Tam jsem už byl schopný odjet kus tréninku s klukama od nás z týmu a vypadalo to, že během dvou měsíců budu zase závodit. Pak se ale rychlý vývoj zastavil. Ukázalo se, že mám poškozené nervy v levé noze, a že tam mám nejspíš velkou výkonností limitaci. V tu chvíli vůbec nebylo jasné, jestli se budu moct vrátit. Pokračoval jsem dál v tréninku a někdy v září jsem se konečně začal cítit dobře a začal jsem věřit, že se budu moct vrátit, že se mi to povede,“ přibližuje peripetie, kterými si musel během návratu projít.

Říjnové výkonnostní testy pak potvrdily, že Petr Vakoč může po těžkém zranění skutečně opět závodit. Do pelotonu by se cyklista belgické stáje Quick-Step Floors rád vrátil v polovině února v etapovém závodě Tour de la Provence.