Vakoč jede o víkendu závodit do Itálie. ‚Člověk nemusí žít v panice,‘ říká cyklista o koronaviru

Český profesionální cyklista Petr Vakoč se už v sobotu objeví na startu italské jarní klasiky Strade Bianche. V souvislosti se závody v Itálii se ale v posledních dnech hovořilo o možnosti jejich zrušení kvůli hrozbě epidemie koronaviru. Pořadatelé však dali závodníkům zelenou a sedmadvacetiletý pražský rodák pro iROZHLAS.cz mínil, že je to rozhodnutí správné. Praha 16:38 3. března 2020

Vakoč na začátku letošního roku podepsal smlouvu se stájí Alpecin-Fenix, kde se mimo jiné setkal s největší cyklistickou hvězdou současnosti - Mathieuem Van der Poelem. Po šesti letech, které strávil v Quick Stepu se Zdeňkem Štybarem, si podle svých slov ale v novém dresu zvykl rychle.

„Ano, máme za sebou už nějaká soustředění a také první závody. Mathieu byl bohužel nemocný, tak nezávodil, ale tým jinak funguje skvěle. Je to hodně podobné Quick Stepu, akorát je to o něco menší. Všichni závodníci jsou dobře připravení a hodně se těším, až s Mathieum budeme závodit a pokusíme se vyhrát ty největší jednorázovky,“ řekl Vakoč.

Závody budou, spojení je horší

Jeden z jednorázových závodů Vakoče čeká už tuto sobotu, kdy se představí na jarní klasice Strade Bianche. Kvůli epidemii koronaviru však nebylo ještě před pár dny jisté, jestli pořadatelé závod nezruší.

„V pondělí se potvrdilo, že závody budou. Jediný problém je, že zrušili lety do Itálie, tak nevím, jak přesně se tam dostanu, ale věřím, že to bude v pohodě,“ ujišťuje.

„Nebral bych to samozřejmě na lehkou váhu, ale považuji to trochu za šílenství. Z těch informací, co jsem měl možnost vidět, tak pro zdravou populaci je to riziko úmrtí minimální. Pokud člověk dodržuje hygienu, tak nemusí žít v panice a může normálně fungovat,“ myslí si závodník, který s cyklistikou začínal v pražské Dukle.

O situaci v Emirátech

Podle Vakoče s všichni profesionální cyklisté snaží zůstat zdraví celoročně, akorát si teď při setkání tolik nepodávají ruce. Vakočovi pochopitelně neuniklo ani nedávné zrušení etapového závodu Okolo Arabských emirátů, kterého se účastnil i jeho krajan Jan Hirt, který musel dokonce s týmem CCC zůstat nějakou dobu v hotelu, než všechny závodníky na koronavirus otestovali.

„Muselo to být frustrující, zvlášť když to bylo tak daleko od domova. Bez možností tréninku být několik dní zavřený na hotelu muselo být stresující pro všechny. Co jsem měl možnost slyšet, tak některé týmy ještě v Emirátech zůstali a nemohou stále odcestovat,“ připomněl Vakoč.

Co Giro a Tour de France?

Variantu, že by se kvůli koronaviru zrušilo například italské Giro, které startuje už za dva měsíce, si ale zatím nepřipouští.

„Ta možnost tady samozřejmě je, ale je to brzo předbíhat. Pokud by k takovému ovlivnění došlo, přicházela by opatření ze strany států a s tím my stejně nic neuděláme. Já doufám, že závody budou pokračovat a kdyby ne, tak se to bude řešit, až to nastane.“

Froome se vrátil a co König?

Už zmiňovaný etapový závod ve Spojených arabských emirátech byl premiérovým představením pro čtyřnásobného vítěze Tour de France Chrise Frooma, který v loňské sezoně utrpěl vážná zranění a nebylo vůbec jisté, jestli se dokáže vrátit.

„Předpokládal jsem, že se dá rychle do pořádku a že zhruba touhle dobou by se vrátit mohl. Ty závody v Emirátech jsou na to dobré, protože rovinaté etapy jsou relativně jednoduché a závodí se vždy až na jejich konci. Ten první krok má za sebou a během několika měsíců bude zpátky ve své původní výkonnosti,“ hodnotí Vakoč, který o návratu po zranění ví své. V roce 2018 ho na soustředění v Jihoafrické republice totiž srazil náklaďák.

O návratu pak hovořil i souvislosti s dalším českým cyklistou Leopoldem Königem, který po téměř dvou letech promluvil o tom, proč přerušil kariéru. Vakoč je přesvědčen, že kdyby mu zdraví dovolilo se vrátit, do formy by se dostal rychle.

„Určitě. Jsem o tom přesvědčen, že by se během několika měsíců dostal na úroveň, aby mohl opět závodit. Pak by to byla otázka pár měsíců, aby byl schopný jezdit o výsledky. Pokud se rozhodne pro návrat, tak během roku může být tam, kde skončil,“ věří Vakoč, kerého v následujících dnech čeká již zmiňovaný jednorázový závod Strade Bianche a pak týmové soustředění ve Španělsku.