Cyklista, režisér, produkční i střihač. Vakoč se během volných chvil věnuje natáčení vlastního podcastu

„Mám teď trošku zpoždění s další epizodou. Je to i tím, že jsme teď všichni na jednom apartmánu, takže tu není možnost nějakou epizodu nahrát. Uvidím, jestli se mi podaří něco udělat příští týden v Praze,“ popisuje pro Radiožurnál Petr Vakoč aktuální situaci.

Apartmán plný členů cyklistického týmu totiž není zrovna ideálním místem pro nahrávání povídání si s někým. Petr Vakoč totiž dělá podcasty na dálku od počítače. První tři díly kvůli pandemii koronaviru, ty následující nejspíš i proto, že už bude zase v cyklistickém kolotoči.

„Mám předdomluvených několik hostů jak z cyklistického tak z necyklistického světa. Všechno si dělám sám. Jsem de facto produkční, režisér i střihač,“ vyjmenovává Vakoč, jehož podcast se jmenujme V háku, což je jeden ze slangových cyklistických výrazů.

Různí hosté z různých odvětví

„Mě hrozně baví podcasty poslouchat a říkal jsem si, že by to mohl být fajn způsob, jak se dostat ke konverzaci se zajímavými lidmi. Ne vždy mám šanci se s nimi potkat a mluvit různých věcech. Je to super výmluva, proč s nimi právě tato témata rozebírám,“ vypráví Petr Vakoč.

Další hosty prozradit nechce, ale nějaká jména v hlavě má. A to i přesto, že se blíží sezona, kterou Vakoč odstartuje za dva týdny na jedné z klasik v Itálii. I během závodního zápřahu by ale měl být čas na další podcasty. I když do budoucna práce sportovního novináře Vakoče zase tolik neláká.

„Já jsem si to už zkusil, když jsem jeden čas psal články pro časopis 53X11. Napsal jsem nějakou glosu, nebylo to špatné, ale více mě baví mít v tom volnost a vybírat si témata i hosty, které chci já, a které nemusí ani přímo souviset s cyklistikou,“ říká cyklista Petr Vakoč ze soustředění ve Francii. Poprvé začne závodit za belgickou stáj Alpecin Fénix prvního srpna.