‚Lidi z týmu mě skoro oblékali.‘ Roman Kreuziger by se v nedělním závodě bez kolegů neobešel

„Řekl bych, že se to po včerejšku rapidně zhoršilo. Pokud to bylo dobré i po pátečním tréninku, který jsme jeli poměrně intenzivně, tak v sobotu jsem trpěl, ale v neděli ráno jsem byl ready. Aktuálně je to ale ta nejhorší kombinace. Jak bylo rameno přepínané, tak moc pohyblivé není, ale v úterý už budu muset začít s nějakým pohybem, aby otoky, které tam jsou, začaly splaskávat,“ přiznává cyklista Roman Kreuziger.

Ve středu měl ošklivý pád na Valonském šípu, kdy se mu po bočním poryvu větru zvedlo přední kolo a on šel přes rameno k zemi. Podezření na zlomeninu pravé lopatky se nepotvrdilo a tak hned v neděli stál na startu závodu Lutych-Bastogne-Lutych. Tam si znovu dokázal, že cyklistika je týmovým sportem.

„Řekněme, že v normálním životě jsem byl nepoužitelný. Lidi z týmu mě skoro oblékali, když jsem zastavoval, tak mi pomáhali dostávat se do pláštěnek nebo z nich, kluci mi brali bidony a tašky na bufetech, abych si to mohl nastrkat do kapes… Používal jsem hlavně prostřední nebo levou kapsu a pravá pro mě byla mrtvá, protože vytáčet ruku dozadu by nebylo úplně ideální. Takže jsem používal hlavně levou ruku,“ popisoval dvaatřicetiletý silniční cyklista.

Romana Kreuzigera teď čeká šest týdnů bez závodění. Ideální čas na zotavení před červencem, kdy se pojede Tour de France.

„Jedeme si na pár dní odpočinout někam, kde bude kolem 35 stupňů. Dostal jsem nějaká cvičení, která mám dělat. Určitě to ale není na plavání, protože nemůžu riskovat infekci do ran na zádech. Je to tedy spíš na to být ve vodě do pasu a na cvičení s ramenem,“ říká Kreuziger, který od této sezony nově jezdí za stáj Dimension Data. Přestože se zatím nikomu z týmu příliš nedaří, nálada je prý dobrá.

„Určitě nám chybí výsledek. Je to o tom, že se vyhraje jeden závod a následně se jich vyhraje pět, ale jde o to to zlomit. Z těžkých ran je třeba se zvednout, oklepat se a mít to jako extra motivaci. Nejhorší by bylo, kdyby lidi začali panikařit, takže jsme všichni nohama na zemi a každý ví, co během zimy dělal nebo nedělal, a že se to dříve nebo později musí zlomit,“ věří cyklista Roman Kreuziger, že v další části sezony jeho osobně i celý tým Dimension Data čekají lepší časy.