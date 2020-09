Věřím, že se z toho útlumu proberu, hodnotí Kreuziger své dosavadní působení na Tour

V jiných ročnících by sedl na kolo i během volného dne na Tour de France. Letos je to ale pro Romana Kreuzigera trochu jiné. Kromě nutného odpočinku totiž do programu zasahují také povinné testy na koronavirus. A tak volný den před úterní desátou etapou vypadal z pohledu českého cyklisty trochu jinak. Saint-Martin-de-Ré 12:10 8. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman Kreuziger | Zdroj: Getty Sport

Konečně si mohl odpočinout, na kolo nešel a nějaký čas věnoval povinnému testu na koronavirus. Takový byl první volný den cyklisty Romana Kreuzigera na Tour de France.

„Dlouhý spánek, skoro 9 hodin a na kolo jsem ani nesedl. Potřebuju si odpočinout. Měli jsme bezlepkovou pizzu a nějaký salát, abysme nenabrali moc. Čekají nás sice dva rovinatější dny, ale není potřeba přibrat na váze,“ říká Roman Kreuziger.

Volný den na Tour byl vždycky i příležitostí pro novináře. Jenomže teď kvůli opatřením proti koronaviru na hotely za závodníky nesmí. Což se zase Kreuzigerovi na druhou stranu hodí a popisuje to v audionahrávce z hotelu.

„Dojeli jsme autem na testy, abychom zůstali v těch bulbinách. Tour dělá velký kus práce a týmy se snaží být zodpovědné, aby se dojeli do Paříže. Je to opravdu důležité. Je to klidnější, protože novináři k nám nesmějí a jsou online konference, nebo audionahrávky.“

Žádné davy fanoušků

V bublině žijí cyklisti už deset dní, po etapách dostávají od týmových vedoucí roušky na rozhovory. A že by se srocovaly davy fanoušků u týmových autobusů po etapě, to se taky neděje. Je nutná disciplína vlastně všech účastníků.

„Tour to má dobře zorganizované, bylo to rychlé. Přišli jsme na čas, vzali vzorek a ani jsme se nepotkali s nikým jiným. Já jsem rád, že jsem prvních devět dní přečkal bez pádů,“ obrací Roman Kreuziger řeč už ke sportovní stránce závodu.

Jeho tým přišel o dva elitní závodníky a sám český cyklista ví, že na to není dobře. Už v úvodu v Nice přiznal, že dřív než v desáté etapě se od něj velké výkony čekat nemají.

„Pořád věříme, že se z toho útlumu proberu a že ve druhém a třetím týdnu mě fanoušci uvidí.“

A desátá etapa, ke které Roman Kreuziger na začátku Tour vzhlížel, se jede v úterý. Na západě Francie, se startem na dohled na slavnou pevnost Boayrd.