Čísla jsou správná a vše sedí, pochvaluje si cyklista Kreuziger před novou sezonou

„Každý se chce dostat na ty velké závody, aby byl nominovaný. Po zimě je každý nabitý energií, čili se snaží každou etapu tam zůstávat co nejdéle, aby věděl, kde jsou ty limity a na čem má pracovat,“ říká Roman Kreuziger po prvním závodě v dresu Dimension Data pro Radiožurnál.

Ano, všichni jsou na začátky sezony fyzicky nabití. Kreuziger trénoval na Kanárských ostrovech, na začátku sezony teď bude ale více takříkajíc točit nohama než sbírat výškové metry.

„Ten rytmus v nohách chybí. V kopci je to v pořádku, ale jde jen o to získat závodní rychlost do nohou, abych byl připravený na další závody. Jsem v klidu, žádná panika nepanuje. Vím, že čísla jsou správná a že vše sedí,“ ujišťuje Roman Kreuziger, který má za sebou první závod sezony – Kolem Valencie – ve kterém v novém týmu obsadil 24. pozici. O poznání víc než umístění ho ale těší atmosféra v týmu.

„Všechno si to u nás sedlo. Partneři, které máme, dělají závodníky šťastnými. Dělají je klukama, kteří měli v juniorech sny mít hezkou helmu, brýle, oblečení, kolo a teď to tu všechno máme,“ přiznává Roman Kreuziger, že si i po třicítce dokáže uvědomit, na co myslel jako náctiletý závodník. Ano, může si vzpomenout na to, na co dřív myslel, ale zároveň ví, že teď musí spíš už vymýšlet a plánovat dopředu. A možná překvapivě až na dubnové závody.

„Pro mě je teď důležitý každý závod, abych dostával intenzitu do nohou. Abych byl připraven na klasiky, které jsou za dlouho, ale člověk musí pracovat konstruktivně dlouhou dobu dopředu. Musím se protrápit k tomu, abych byl v nejlepší formě. Důležité je, abych z těch závodů vycházel s dobrými pocity a byl připraven na závody v dubnu,“ vyhlíží cyklista Roman Kreuziger jarní klasiky, do té doby se z těch známějších závodů bude účastnit třeba toho italského Tirreno Adriatico.