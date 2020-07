Cyklistický šampion Froome po sezoně skončí ve stáji Ineos, nově by měl jezdit za izraelský tým

Čtyřnásobný vítěz Tour de France Chris Froome skončí po této sezoně v týmu Ineos, kde mu v prosinci vyprší smlouva. Oznámili to zástupci stáje v oficiálním prohlášení. Podle informací BBC britský cyklista zamíří do izraelského týmu Start-Up Nation, který má nově licenci World Tour. Londýn 12:04 9. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britský cyklista Chris Froome | Zdroj: Reuters

„Chris byl u nás od začátku. Je to velký šampion a v uplynulých letech jsme společně zažili spoustu skvělých momentů, ale myslím, že je to správné rozhodnutí pro tým i pro Chrise,“ uvedl šéf Ineosu Dave Brailsford. „Chrisův současný kontrakt skončí v prosinci a my se rozhodli ho neprodlužovat. Oznamujeme to dřív, než by bylo obvyklé, ale chtěli jsme ukončit současné spekulace a umožnit týmu, aby se soustředil na sezonu před námi,“ dodal.

Froome přišel do týmu, který dříve závodil pod názvem Sky, v roce 2010 a v jeho barvách slavil největší úspěchy. V letech 2013 až 2017 ovládl čtyřikrát legendární Tour de France a dvakrát vyhrál Vueltu (2011 a 2017). Sbírku titulů ze závodů Grand Tours zkompletoval v roce 2018 triumfem na Giru d'Italia.

Od loňského roku stáj závodí pod jménem nového sponzora Ineos, Froome ale po změně názvu příliš radosti neužil. Vloni v červnu utrpěl při hrozivé nehodě řadu zranění včetně zlomeniny stehenní kosti a k závodům se vrátil teprve letos v únoru, krátce před přerušením sezony kvůli koronaviru. Nyní už se ale cítí fit a věří v zisk pátého titul na Tour, kterým by vyrovnal rekord Jacquese Anquetila, Eddyho Merckxe, Bernarda Hinaulta a Miguela Induraina.

„Byla to fenomenální dekáda, s týmem jsme toho společně tolik dokázali a já si budu tyto vzpomínky navždy hýčkat,“ uvedl pětatřicetiletý Froome.