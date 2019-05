Po dvou slunečných etapách čeká na závodníky na Giro d'Italia tentokrát zima. Zatímco ještě ve čtvrtek se vyhřívali cestou do Pinerola, v pátek jedou do Alp až k horskému jezeru Serrù v nadmořské výšce přes 2 200 metrů. Tím pádem se jim bude hodit i lepší oblečení než jen klasický dres. Pinerolo (Itálie) 16:33 24. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Giro d'Italia 2019. | Foto: Alessandro Di Meo | Zdroj: ČTK/AP

„Máme speciální oblečení, které funguje a je už hodněkrát vyzkoušené v těžkých podmínkách, takže si myslím, že jsme připraveni na každé počasí,“ říká pro Radiožurnál Sport cyklista stáje CCC Josef Černý.

Místo speciálního oblečení noviny. Cyklisty na Giru zahřívá v horských etapách i denní tisk

Ten tuší, že horského sluníčka si závodníci moc neužijí, zvláště když předpověď na další dny hlásí déšť. „Jsme připravení. Máme různé hřejivé masti, dobré oblečení,“ vyjmenovává český cyklista.

I když ve stoupáních mohou strávit i více než hodinu, není to ten největší problém. „Jak jede člověk rychle, tak se zahřívá. Horší je to z kopce. Určitě to chce nějakou pláštěnku do sjezdu nebo nám třeba podají nějaké noviny nahoře na bufetu, abychom neprochladli v tom sjezdu, protože to je asi největší problém,“ vysvětluje Černý.

„Je to osvědčená metoda, která funguje,“ odpovídá Černý s úsměvem na otázku, jestli neexistuje i nějaká lepší metoda než potištěný papír.

„Máme lidi, kteří pro nás mají připravené věci, jenže v tom balíku je to takové hektické a noviny se podají snáz než bunda pro konkrétního závodníka. Byl by to chaos, tohle je jednoduchá metoda, kterou po sjezdu vyhodíte,“ dodává Černý s tím, že zmíněný denní tisk si závodníci dávají na hruď.

Jedna stránka by podle Černého měla jeho plíce ochránit. Ale zatím to je bez záruky, vždyť Giro jede poprvé. „To vám můžu říct, až budu sjíždět z Gavie,“ říká Černý, který si nicméně už v páteční etapě může užitečnost novin otestovat, ve sjezdu stráví skoro 60 kilometrů.