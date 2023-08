Van der Poel slaví triumf. Nizozemský cyklista se v Glasgow stal mistrem světa v silničním závodě

V tříčlenném hvězdném finiši dalších favoritů si vyjel stříbro Belgičan Wout van Aert a bronz Slovinec Tadej Pogačar. Dvojnásobný vítěz Tour de France Pogačar porazil těsně mistra světa z roku 2019 Dána Madse Pedersena.

Z kvarteta Čechů si vedl nejlépe Petr Kelemen, jenž strávil většinu závodu v čele jako jeden z devítičlenné skupiny uprchlíků. Do cíle dojel na 24. místě deset minut po vítězném Van der Poelovi, o devět sekund však porazil obhájce zlata Remca Evenepoela z Belgie.

MATHIEU VAN DER POEL



2023 UCI ROAD WORLD CHAMPION#GlasgowScotland2023 pic.twitter.com/yDvKFm15yV — UCI (@UCI_cycling) August 6, 2023

Lídr české sestavy Mathias Vacek, jenž získal loni na MS v Austrálii stříbro v kategorii do 23 let a pro účast mezi elitou se nechal postaršit, startoval s medailovými ambicemi, ale po polovině z celkových 271,1 kilometru odstoupil.

„Jelo se furt doraz a já se necítil moc dobře. Po dvou kolech mě začalo bolet břicho, odpadl jsem a na tomhle okruhu bylo jasné, že je to konec. Nebyl to pro mě dnes úplně nejlepší den, ale to se nedá nic dělat. Možná jsem to na začátku přehnal s gelama... Úplně mi to nesedlo. Jsou to zkušenosti do dalších let, ale jsem určitě zklamaný,“ řekl jednadvacetiletý Vacek v rozhovoru pro Českou televizi.

Chuť si bude moct spravit v pátek, kdy ho společně s Jakubem Otrubou čeká start v časovce.