Cyklista König po téměř dvou letech bez závodění oznámil přerušení kariéry, bude ředitel Czech Tour

„Před dvěma lety jsem musel ze zdravotních důvodů náhle přerušit kariéru a tento stav nadále trvá. Využívám to jako svou motivaci hlavně pro uzdravení a také jako motivaci pro to, že věřím v zázraky. Stále si nechci tuto cestu zavírat,“ řekl ve středu novinářům König, který se stal ředitelem Czech Tour a Závodu míru jezdců do 23 let.

Jeden z nejúspěšnějších českých cyklistů se na start závodu naposledy postavil 11. března 2018. Sužovaly ho problémy s koleny i se zády, tyto potíže ale podle něj přerušení kariéry nezpůsobily.

„Jediné, co mohu říct, že to nejsou problémy s kolenem. Je to komplexnější problém. Netýká se to zad, kolen ani problémů, co jsem měl v minulosti. Aktuálně nevíme přesné příčiny,“ prohlásil König.

„Intenzivně pracuji na tom, abych se dal zdravotně do kupy. Ale ne fyzicky, je to v rámci možností, co mi zdravotní stav dovolí. Neznamená to intenzivní tréninky a tak dále, ale nějakou hodně vlažnou údržbu. Hodně hraju tenis, v létě čtyři hodiny denně, jezdím na kole, na běžkách. Takovou postkariérní údržbu pro každého sportovce, který chce zdravě dožít,“ dodal.

König jako jediný Čech vybojoval umístění v elitní desítce na všech třech nejvýznamnějších etapových závodech světa. Na Giru d'Italia 2015 skončil šestý, na Tour de France 2014 sedmý a na Vueltě 2013 devátý. V letech 2015 až 2016 jezdil za elitní tým Sky, nynější Ineos.

„Co bylo, to bylo. Já se vždy soustředil na přítomnost, na své uzdravení. Nechtěl jsem si říkat, že to bylo docela dobré. Měl jsem někam našlápnuto, měl jsem v kariéře nějaké cíle. Věci se odehrály, tak jak se odehrály,“ konstatoval König.

„Určitě nebudu skrývat, že jsem neměl psychické problémy. To bylo hned poté, co jsem byl nucen v podstatě ze dne na den přerušit kariéru. Tušil jsem, že to není dobré. Poměrně dlouho jsem nechtěl o cyklistice ani slyšet, ale tohle období už je naštěstí za mnou,“ uvedl König.

K tomu, aby profesionální cyklistice ještě neřekl definitivní sbohem, ho motivuje třeba Chris Froome. Britský vítěz Tour de France se dokázal vrátit po loňském těžkém zranění.

„Sportovců, kteří ukončili nebo přerušili kariéru a pak se vrátili, je nespočet. Ve finále je to ale vždy strašně individuální věc. Froome je mentálně strašně silný člověk, u něj je možné vše. Kdyby neměl cyklistiku, třeba by se ani z těch zranění nedostal a měl doživotní následky. A je to vlastně i důvod, proč si tu cestu neuzavírám,“ řekl König.

Je rád, že může být u cyklistiky v roli ředitele srpnové Czech Tour. „Samozřejmě cyklistická duše ve mně je a je docela silná. Je to pohled z druhé stránky. Musím upřímně říct, že jsem za to vděčný, že se do toho zase dostanu. Do kontaktu s lidmi okolo, s lidmi, s kterými jsem strávil několik let života. Těším se na to, že sám sebe obohatím,“ dodal König.