‚Z extrému do extrému.‘ Štybar byl kvůli koronaviru měsíce s rodinou, teď je stejně dlouho bez ní

Seriál Radiožurnálu Olympijský rok se musel kvůli odkladu her v Tokiu neplánované prodloužit o 365 dní. To ale neznamená, že by reportéři přestali být v kontaktu se svými sportovci. Cyklista Zdeněk Štybar je celý život zvyklý cestovat po světě a rodinu moc nevídá, jenže pandemie koronaviru to celé změnila. Praha 8:16 29. července 2020 Český cyklista Zdeněk Štybar | Zdroj: Reuters

Těsně před tím, než vypukla pandemie koronaviru, navštívil Radiožurnál Zdeňka Štybara v jeho druhém domově na Mallorce, kde má dům. Na španělský ostrov jezdí trénovat, ale i na pár týdnů žit s rodinou. S manželkou Ine a synem Luisem.

‚Z extrému do extrému.' Štybar byl v době koronaviru tři měsíce v kuse s rodinou, teď je stejně dlouho bez ní

Jinak žije elitní český cyklista v Belgii, a protože jsme se nemohli vidět, fungujeme na dálku. Třeba tak, že Zdeněk Štybar dostane otázky a sám pošle odpovědi.

„Osobní život to až tak neovlivňuje. Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby náš syn mohl jít do školky, mít nějaký sociální kontakt, ale myslím, že jsme tady doma našli nějaký denní režim. Já jedu ráno na trénink, Luis má nějaké povinnosti do školy, mají vždycky ráno videohovor s celou třídou. Je to pořád ještě školka, takže myslím není třeba to hrotit. Vidíme na něm, že mu sociální kontakt už chybí a že by si rád hrál s dětmi,“ říkal Zdeněk Štybar v době, kdy byly v Belgii zavřené školky a on sám si rád zvykl na to, že je s rodinou.

Štybar si tedy zvykl na to, co moc během rozlítané cyklisté kariéry nezná. Jenže se sportovní dění začalo vracet do normálu a teď je Štybar zase pryč.

„Měl bych být pořád v Itálii, takže se vůbec neuvidíme. Je to z jednoho extrému do druhého. Nejdřív jsme spolu byli tři měsíce každý den a teď se skoro tři měsíce neuvidíme. Není to úplně vybalancované,“ přiznává Zdeněk Štybar, že najednou je o dost těžší zmizet od rodiny. Synovi Luisovi je pět let a nabízí se jednoduchá otázka na dálku - jestli se elitnímu cyklistovi stýská.

„Docela jo, nechtělo se mi odjíždět. Poprvé jsem to měl až emoční, protože jsem věděl, že syna neuvidím několik týdnů, takže bylo zvláštní, když jsem si uvědomil, kolik krásných chvil jsme spolu měli,“ říká Zděnek Štybar v době, kdy měl přemýšlet o olympijských hrách v Tokiu.

