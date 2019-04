Mistrovství světa i evropský šampionát v silniční cyklistice čeká v tomto roce velká změna. Muži i ženy budou premiérově usilovat o medaile v časovce smíšených štafet. Nabízí se i šance pro rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou, která se přes léto věnuje cyklistice. Praha 13:34 5. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martina Sáblíková během štafety v Hodoníně | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

„Bude to takový průkopník a uvidíme, jak se chytne, kolik států postaví tým, jak to bude zajímavé pro diváka a sponzory. Je to takové přiblížení mužské a ženské cyklistiky dohromady,“ myslí si trenér reprezentace v silniční cyklistice Tomáš Konečný. Závod smíšených štafet se letos poprvé v historii pojede na mistrovstvích Evropy i světa.

Čísla jsou správná a vše sedí, pochvaluje si cyklista Kreuziger před novou sezonou Číst článek

„Je to fenomén všech sportů. Ať už člověk kouká na biatlon, na lyžování nebo na jiné sporty. Došlo to i k cyklistice. Pořád si myslím, že časovka družstev byla královská disciplína. Bylo to něco, na co ty týmy hodně držely. Teď to bude za nároďáky, ale myslím, že pro diváka to bude něco zajímavého a bude to zpestření cyklistiky,“ říká cyklista Roman Kreuziger pro Radiožurnál.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Cyklistické šampionáty zavádí smíšenou štafetu. Zúčastní se i Sáblíková?

Na světovém šampionátu v silniční cyklistice se týmová časovka poprvé jela v roce 1962. Na přelomu tisíciletí na skoro dvacet let z programu mistrovství zmizela. Následně souboj čtyřčlenných reprezentací nahradily sestavy profesionálních stájí. Po sedmi letech ale přichází další změna - smíšená štafeta reprezentací.

„Myslím si, že ten první rok mluvit o medailových šancích je až nereálné. Jde o tu budoucnost. Cyklistika je dlouhodobá práce. Je třeba pracovat s mládeží, a když budeme mít dvě šikovné ženy na světové úrovni,tak budeme mít v té světové smíšené časovce šanci,“ myslí si Konečný.

Rychlobruslařka Sáblíková zajela v Calgary světový rekord na 3000 metrů Číst článek

Závod smíšených štafet by mohl být i zajímavou příležitostí pro šestinásobnou olympijskou medailistku - rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou.

„Neříkám ani ne, ani ano. Vše bude vycházet z toho, jaký bude zdravotní stav,“ říká rychlobruslařský trenér Petr Novák.

Jeho svěřenkyně Martina Sáblíková, která získala na kole několik medailí na domácích mistrovstvích, se v silniční cyklistice snažila už v minulosti probojovat také na olympijské hry.