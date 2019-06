Chladící vesty, led i koupel ve vlastním potu. Cyklisty čeká na republikovém šampionátu boj s vedrem

Jasno, 33 stupňů Celsia – taková je na neděli předpověď pro slovenskou Trnavu, která hostí společný šampionát cyklistů z České a Slovenské republiky. Jezdci vystartují v pravé poledne a ujedou zhruba 180 kilometrů. Kromě soupeřů na trati tak budou závodníci bojovat taky s počasím. Trnava 17:19 29. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cyklista Petr Vakoč | Foto: Facebook Petra Vakoče

Po vítězné časovce přijel český mistr Jan Bárta k dodávce svého týmu, dal si židličku do jejího stínu, nechal si přistavit chladící box se studenou vodou a tou si dlouhé minuty ochlazoval rozpálené tělo. Do toho vypil několik lahví různých nápojů, většinu na jeden zátah. Po čtyřiceti kilometrech na přímém slunci potřeboval vzpruhu.

„Vzal jsem si jen jeden bidon, měl jsem ho plný ze tří čtvrtin, celý jsem ho vypil. Musím říct, že jsem byl v cíli úplně uvařený. Ale to asi všichni,“ řekl Radiožurnálu.

Slova vítězného Bárty potvrdil třetí muž v cíli Petr Vakoč: „Myslím, že to byla vůbec nejtěžší časovka, kterou jsem kdy jel… nebo jedna z nejtěžších. Na mistrovství republiky většinou bývá vedro a já ve vedru trpím. Jsem závodník, co má rád studenější počasí, déšť a vedro mi úplně nesedí.“

Při nedělním silničním závodě v okolí Trnavy ale podle předpovědi nemůžou cyklisté počítat s žádným ochlazením. Obhájce českého titulu Josef Černý to při přípravě neopomine: „Jde o to připravit nějaké chladící vesty, používat více ledu, trávit co nejméně času na slunci. Když se hodně pije, tak tělo ve vedru nechce ani moc chodit na záchod a spíše se potí.“

Černý si musí vystačit sám

Na rozdíl od některých jiných jezdců doprovázených početným týmem, Černý si musí přípravu na silniční závod společného mistrovství českých a slovenských cyklistů udělat sám.

„Nemám tady vůbec žádné zabezpečení, co se týče týmu, nemám autobus, vůbec. Mám tady jen přítelkyni, která mě podporuje,“ říká Černý.

Samotnou taktiku jednotlivých závodníků a týmů v silničním závodě podle Petra Vakoče horké počasí neovlivní. Že by se peloton dohodl na volnějším tempu a dlouhém neútočení, podle něj nehrozí.

„Určitě budou od začátku úniky. Největší šanci ovlivnit závod bude mít Whirlpool, který tu bude mít nejsilnější tým s plno výbornými závodníky, kteří v minulosti závodili ve World Tour a kontinentálních týmech. Pokud ze začátku odjede únik, který bude pro Whirlpool výhodný, tak bude složité to nějakým způsobem dojet,“ myslí si Vakoč.