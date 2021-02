Mezinárodní cyklistická unie plánuje zakázat jízdu na rámu. ‚Naprosto přirozená věc,‘ nechápe König

Amatérští cyklisté si na rám kola většinou pověsí kapsu nebo pumpičku, ale profesionálové se na něm tak trochu vozí sami. V nepřirozené pozici pak zalehnou na řidítka, aby se co nejrychleji dostali z kopce dolů. Mezinárodní cyklistická unie UCI však akrobatickou pozici známou jako „super-tuck“ plánuje zakázat. Radiožurnál oslovil bývalé i aktivní české cyklisty, aby zjistil jejich názor. Paříž 13:57 23. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Německý cyklista Tony Martin v pozici, kterou by mohla Mezinárodní cyklistická unie brzy zakázat | Zdroj: Profimedia

Řítí se dolů rychlostí přes 100 kilometrů v hodině a místo toho, aby byli v pevném posedu na kole, tak jsou nalepení na rámu s hlavou na řidítkách.

Někomu se při akrobatických sjezdech tají dech, jiní si odfukují z úžasu, co si cyklisté ve velké rychlosti dovolí. Bez atraktivního ‚super tucku‘ si Leopold König závody moc představovat nechce.

„Je to úplně běžná součást sjezdů, běžná součást aerodynamické pozice. Je to jako kdyby lyžařská federace zakázala jezdit sjezdové lyžování v klubíčku. Je to prostě přirozená věc,“ myslí si König.

I když už delší dobu nezávodí, tak šestý muž z Giro d'Italia z roku 2015 ještě kariéru oficiálně nekončil.

Ve sjezdu i ‚stovkou‘

To další elitní český cyklista František Raboň ano. A na rozdíl od Königa zrušení super tucku jako součást nového bezpečnostního balíčku vítá.

„Musím jako bývalý cyklista říct, že nejrychleji jsem jel v závodě okolo Ománu, kde byl rovný sjezd, tak jsem dosahoval rychlosti až 109 kilometrů v hodině. To už mi ale z toho opravdu nebylo dobře,“ vzpomíná Raboň.

Jenže někteří jezdci se v krkolomné pozici cítí jako ryba ve vodě a umí díky ní proplout mezi soupeři v pořadí závodu. To se třeba v roce 2016 povedlo Chrisi Froomovi na Tour de France.

Chris Froome v a jeho ukázková aerodynamika ve sjezdu:

Sjezdy dnes často rozhodují a Slovák Peter Sagan nebo Francouz Julian Alaphilippe by tak mohli přijít o svoji výhodu, mrzí i Königa.

„Spousta závodníků útočí a spousta etap končí po sjezdu. Je to jedna část cyklistiky a myslím si, že Mezinárodní cyklistická federace se ubírá špatným směrem,“ dodává König.

Další pohled na zákaz této aerodynamické pozice nabízí Zdeněk Štybar.

„Samozřejmě bysme měli být vzorem pro mladý kluky a ti když to zkouší, tak to může být nebezpečný. Na druhou stranu my to používáme jenom, když jedeme na špici někde z kopce a sami a víme, že je to rychlejší. Děláme to často a já to nehodnotím jako nebezpečný,“ říká český specialista na jednorázové závody, který ctí stejný názor jako jeho slavný kolega Chris Froome.

Podle čtyřnásobného vítěze Tour de France by příště mohl rovnou přijít zákaz sledování hodinek.