‚Je spíše nereálné se aklimatizovat.‘ Tour de France a olympiádu bude dělit pouze šest dní

Sotva chodí a v koutcích mívá strupy z toho, jak se při náročných etapách kouše do pusy. Tak vypadá cyklista Roman Kreuziger po konci Tour de France. Zatímco v minulých letech měl čas na regeneraci, příští rok to může být jiné. Necelý týden po slavném závodu totiž plánuje startovat na olympijských hrách v Tokiu.

„Myslím si, že to bude hodně selektivní. Hlavní je si uvědomit, že to bude šest dní po konci Tour de France. Ta skončí v neděli v Paříži a v sobotu se v Tokiu pojede první olympijský závod, ve kterém se budou rozdávat medaile. Bude to hodně narychlo. Já doufám, že budu v lepší kondici, než jsem byl letos, abych mohl reprezentovat Česko na olympiádě v Tokiu. Vím, že tam bude velká vlhkost a horko, což jsou podmínky, které mi poměrně vyhovují,“ tuší Roman Kreuziger, podobně jako hvězdný Chrise Froome nebo francouzská naděje Romain Bardet, že by mu mohl sedět i kopcovitý terén u japonské hory Fuji.

Důležité je, aby se Kreuziger cítil dobře i v Alpách a Pyrenejích, pokud Tour de France znovu pojede. Právě při cestě do Paříže se může tak trochu rozhodovat i olympijský závod, jak připouští trenér české reprezentace Tomáš Konečný: „Pokud závodníka postihne krize, jede etapu od etapy, a je rád, že Tour dokončí, tak je samozřejmě obtížné ho restartovat a odjet další závody. Dokážu si ale představit, že například pojede na celkové pořadí, vyhraje etapu, má tak v pohodě psychiku a může si občas dovolit nějakou etapu ‚vypustit‘.“

Kromě zmíněné Tour de France bude samozřejmě důležité zvládnout také přesun do Japonska. Tři těžké týdny strávené ve Francii budou cyklisté rozdýchávat v nejtěžších možných podmínkách, kterými bude horko a velké vlhko červencového Tokia.

„Za pět dní je spíše nereálné se aklimatizovat, a pokud se to někomu povede, tak to jsou výjimečné případy. Je to hrozně složité. Ono je ale někdy lepší tam přiletět na poslední chvíli, odzávodit a jet zase pryč, než tam být třeba tři týdny dopředu,“ dodává reprezentační kouč.

Pokud by se tak čeští reprezentanti chtěli co nejkvalitněji připravit na podmínky, které je v Tokiu čekají, měli by v příštím roce trénovat nejlépe v pravé poledne.