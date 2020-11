Tour 2021: Start v Brestu namísto Kodani, dvě časovky či dva výstupy na Mont Ventoux v jeden den

Z Brestu, který v programu závodu zastoupí původně plánovanou Kodaň, vyrazí peloton na celkem 3383 kilometrů dlouhou pouť počtvrté v historii po letech 1952, 1974 a 2008. Dánská metropole uspořádá Grand Départ až v roce 2022.

Změna je důsledkem složitého průběhu této sezony, poté co nejen sportovní svět ochromila koronavirová krize.

Hlavním důvodem, proč si budou muset Dánové na velkou událost ještě počkat, je termínová kolize v nabitém kalendáři příštího roku. Kvůli letošní pandemii se v něm nahromadila řada velkých akcí. Vedle jiného byly o rok odloženy olympijské hry v Tokiu, ale například i fotbalové mistrovství Evropy, při němž bude Kodaň jedním z pořadatelských měst.

V Bretani se uskuteční úvodní čtyři etapy. Cyklisté budou muset vedle jiného zvládnout také největší porci kilometrů na Tour během jediného dne od roku 2000. V sedmé etapě pojedou závodníci na trase Vierzon - Le Creusot 248 kilometrů.

Obr z Provence

Dvojnásobný výjezd na ikonickou horu Mont Ventoux, která má symbolickou přezdívku Obr z Provence, přijde na řadu v etapě číslo 11 ze Sorgues do Malaucene, která bude druhou po prvním volném dnu. Poprvé pojede peloton nejsnazší cestou k vrcholu (26 km při průměrném sklonu 4,6%), podruhé pak naopak z té nejnáročnější strany (21 km při průměrném sklonu 7,5%).

Jednou z klíčových etap bude patrně osmnáctá, kdy budou jezdci při návštěvě Pyrenejí zápolit s dalším slavným vrcholem průsmyku Col du Tourmalet. Definitivního vítěze ale určí až druhý boj s chronometrem ve 20. etapě z Libourne do Saint-Emilion (31 km). První časovka se pojede v pátý den závodu na trase Changé - Laval (27 km).

Trasa má mít celkově o něco tradičnější nádech, neboť více prostoru dostanou spurtéři a zazářit budou moct právě také specialisté na časovky. Celkové prvenství bude obhajovat Slovinec Tadej Pogačar.

Vizualizace příštího ročníku Tour ve videu:

Le #TDF2021 ce sera :

3 383 km

⛰ 27 cols de 2ème, 1ère ou Hors Catégorie

⛰ 6 étapes de montagne

⏱ 2 CLM individuels



The #TDF2021 will consist of:

3 383 km

⛰ 27 2nd, 1st or HC climbs

⛰ 6 Mountain stages

⏱ 2 ITT pic.twitter.com/qa9KfKaGka — Tour de France™ (@LeTour) November 1, 2020

Van Aert cítí změny

A právě více prostoru v časovkách oceňuje například Wout Van Aert, vítěz dvou etap letošní Tour a dvojnásobný belgický šampion v jízdě proti chronometru. „Je toho o dost více než v posledním roce a to vítám. Časovky jsou součástí Tour de France a vlastně všech závodů Grand Tour,“ citoval Van Aerta server cyclingnews.com.

„Navíc myslím, že to bude klasičtější Tour. Běžný první týden, následovaný výjezdem do Alp a Pyrenejí, s několika přechodovými etapami mezi tím. A co je zarážející, kratší etapy než je zvykem,“ pokračuje belgický cyklista.

Van Aert také cítí, že by mohl program méně odpouštět chybujícím jezdcům. „Bude to jiné pro jezdce, co útočí na celkovou klasifikaci. Nevyhrajete Tour v prvním týdnu, ale můžete ji ztratit. Bude to více stresující,“ doplnil.