Cyklisti mají už jen hodiny na to, aby se připravili na start sobotní Tour de France. Během najíždění závěrečných kilometrů kolem Bruselu, kde závod začne, si ale někteří udělají čas i na pomoc organizátorům. Slovák Peter Sagan se například s kladivem činil u stavby stánku. Brusel 8:28 5. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenský cyklista Peter Sagan | Foto: Francois Lenoir | Zdroj: Reuters

U železné konstrukce, která zatím připomíná malé lešení na zemi, ale bude z ní stánek, seskočil Peter Sagan z kola a vzal do ruky kladivo: „Musíte to udělat všechno pořádně, nebo to spadne,“ radil pracovníkům Sagan.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V sobotu začne v Bruselu Tour de France. Sagan se s kladivem zapojil i do přípravy zázemí

Poté se s úsměvem rozloučili a v zelenočerném dresu stáje Bora přelezl železnou konstrukci zhruba ve výšce rámu kola. A nezapomněl se tímto videem pochlubit na twitteru. Další práce bez kladiva už ale nechal Sagan na jiných.

„Cyklisti tady pojedou, musíme silnice udělat pokud možno co nejrovnější. A tak se tu sundávají zpomalovací retardéry pro auta, nesmí tu být žádné překážky. Silnice musí být široká, toho se musíme držet,“ říká pro Radiožurnál Kamil Tiry, která má na starosti závěrečné práce na silnici před víkendovými etapami v Bruselu. Jsou to části, které je nutné ještě na poslední chvíli dát do pořádku. Peloton těmi místy sice projede jen jednou, ale pro infrastrukturu v Bruselu je to dobrá zpráva i na roky příští.

While training with my @BORAhansgrohe teammates I stopped to give a hand and help prepare stage 1 of @LeTour pic.twitter.com/oW4WFnaLwM — Peter Sagan (@petosagan) July 4, 2019

„Má to stát zhruba 2 miliony Eur, těch prací je víc, nějaká předělávka tady, pak zase támhle. Možná to bude stát ještě víc. Většinou jde o opravy menších silnic,“ dodává Tiry

Co ale rozhodně nebude menší, to je zájem o první etapu Staré dámy. Slovák Sagan už ale bude mít jiné starosti než brát do ruky nářadí, bude chtít znovu vyhrát zelený dres pro nejlepšího spurtera. A první etapa mu bude vyhovovat nejen profilem, ale může pomoci i to, že silnice jsou v o něco lepším stavu.