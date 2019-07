Začíná závod Tour de France. ‚Mohlo by to fungovat,‘ říká jediný Čech na startu Kreuziger

V sobotu v Belgii odstartuje 106. ročník cyklistického závodu Tour de France. Vrchol cyklistické sezony nebývá místem, kde by se závodníci měli teprve odrazit k těm nejlepším výkonům. Stáj Dimension Data, za kterou pojede jediný Čech ve slavném závodě Roman Kreuziger, ale v takové situaci je. Brusel 7:17 6. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman Kreuziger | Foto: Alexandr Kliment

„Myslím si, že to není o umístění, ale o prezentaci týmu. Vítězství v etapě by ale byla dobrým začátkem k tomu, aby se ten tým nastartoval. I pro ostatní, kteří na Tour nebudou, aby věděli, že se tým odrazil od nějakého dna a mohli na dalších závodech také začít sbírat dílčí úspěchy,“ říká Roman Kreuziger

Pro českého závodníka to bude devátá Tour de France, zkušeností má dost. Na nejslavnějším závodě Grand Tour dojel do Paříže čtyřikrát mezi nejlepší desítkou v celkovém hodnocení.

„Člověk jede za sebe, ale také za tým. Zároveň reprezentuje svojí zemi. Je tam více věcí pohromadě. Člověk se ale z toho neraduje individuálně, ale týmově,“ připomíná Kreuziger třeba i to, že čeští fanoušci budou mít v peletonu jen jeho. Jihoafrická stáj Dimenson Data - to jsou kromě české trikolory další barvy, který Kreuziger bude na Tour de France reprezentovat. Parta dohromady osmi cyklistů.

„Mohlo by to fungovat. Tři týdny jsou dlouhá doba. Je to o tom, dát dohromady tým, který bude fungovat společně,“ líčí cyklista pro Radiožurnál.

Jak Kreuzigerův tým funguje, se začne ukazovat v sobotu při první etapě. Startuje v belgické metropoli v poledne, etapa je rovinatá v cíli se dají cyklisti čekat kolem páté hodiny odpoledne.