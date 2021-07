Další vítězná etapa pro Slovince. Mohorič uspěl z úniku a slaví druhý triumf na Tour de France

@matmohoric signed off a second Tour stage win with a solo attack from the break!



See the final KM ⬇️



Après avoir attaqué de loin, @matmohoric s'offre une deuxième victoire en solitaire sur le Tour.



Revivez son dernier KM ⬇️#TDF2021 pic.twitter.com/MlCeHxCPDk