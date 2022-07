Skvělá atmosféra a zodpovědní diváci. Dánská část Tour de France se pořadatelům povedla, říká expert

Nejslavnější cyklistý závod Tour de France měl v pondělí volný den. Peloton se totiž stěhuje z Dánska, kde letošní ročník začínal. Skandinávská země hostila slavný závod vůbec poprvé v historii a s organizací si podle bývalého jezdce a aktuálního experta Radiožurnálu Sport Lubora Tesaře pořadatelé tři úvodní etapy zvládli. Sönderborg (Dánsko) 19:48 4. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cyklisté při třetí etapě Tour de France | Foto: Thibault Camus | Zdroj: ČTK / AP

„Myslím, že si poradili náramně. Pro pořadatelé to bylo dost hektické, protože asi nepočítali s tolika diváky kolem trati, a možná z toho byli i trochu vyděšení, jestli budou diváci ukáznění. Některé silnice totiž opravdu nebyly moc široké,“ ocenil expert Radiožurnálu Sport Lubor Tesař dánské organizátory za práci při prvních třech dnech Tour.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říká o úvodních třech etapách expert Radiožurnálu Lubor Tesař

O tom, co pro Dány vlastně znamenal start Tour na jejich území, vypovídá i to, že byli schopni na druhou etapu zavřít visutý 18 kilometrů dlouhý most Storebæltsbroen, který spojuje dva největší dánské ostrovy Sjaelland a Fyn. Právě ten se ale pro cyklisty stal kvůli silnému větru nejnebezpečnějším místem.

„Všichni jsme počítali s tím, že tam bude nebezpečný boční vítr, který většinou fouká od vody. Ostrovy jsou nicméně tak ploché, že se vyskytl i protivítr ze západu či jihozápadu a pro některé jezdce to byla víceméně záchrana,“ říká Tesař.

Dánové za organizaci prvních tří etap Tour zaplatili přes 400 milionů korun. Silnice obklopené tisícovkami fanoušky ale dokázaly, že se tato investice vyplatila. Domácím fanouškům navíc přidával na radosti domácí Magnus Cort Nielsen, který získal všechny vrchařské prémie a oblékl puntíkatý dres.

Magnus Cort Nielsen je miláčkem dánských fanoušků

Only in Le Tour pic.twitter.com/HIxM77LsTU — Race Radio (@TheRaceRadio) July 2, 2022

„Oceňoval jsem detaily podél trati, žluté plůtky, hromadu žlutých triček... Když potom byl poslední den jejich dánský hrdina v puntíkatém dresu, tak kolem bylo vidět i spoustu stejných triček a mávání dánskými vlajkám. Diváci tomu dodali tu geniální podobu krásného zážitku,“ říká bývalý cyklistický závodník Tesař.

Nedivím se, že mu to trvalo déle, komentoval Groenewegenovo etapové vítězství na Tour König Číst článek

Porovnal letošní začátek Tour s rokem 2014, kdy se startovalo ve Velké Británii.

„Myslel jsem si, že začátek v anglickém Yorkshiru překonat nejde, ale tam právě byli diváci hodně nezodpovědní. Stáli v místech ve sjezdu, zužovali vozovku, bylo to nebezpečné. Došlo tam k několika kontaktům, závodníci z toho byli tehdy velmi nervózní,“ vzpomíná Tesař.

Peloton v tomto týdnu čekají závody na pobřeží Francie a v sedmé etapě první horská etapa na slavnou planinu krásných dívek, kde by měli poprvé úřadovat největší favoriti na celkový titul, včetně obhájce dvou posledních trumfů Slovince Tadeje Pogačara.