Jsem šťastný, že mohu stále jezdit na kole, rozplýval se Jakobsen etapovém po vítězství na Tour

Cyklista Fabio Jakobsen vyhrál v závěrečném spurtu 2. etapu na Tour de France. Pětadvacetiletý Nizozemec zažil jeden z největších triumfů své kariéry, kterou výrazně ovlivnil pád v závodě Kolem Polska před dvěma lety, když po havárii ve velké rychlosti bojoval o život. Kodaň (Dánsko) 10:03 3. července 2022

Před dvěma lety byl cyklista Fabio Jakobsen rád, že žije. Pak ho těšilo, že mu lékaři postupně z těla vyndávají stehy, dreny a různé destičky.

Postupně se uzdravil z těžkého pádu a vrátil se do sedla kola. A teď zažil jeden z největších úspěchů své kariéry.

Fabio Jakobsen projel cílem v dánském městě Nyborg jako první a zvedl ruce k nebi. Dojalo ho, že přesprintoval nového lídra Tour de France Belgičana Wouta van Aerta a pomyslně uzavřel dvouleté období, během kterého se po těžkém zranění vracel mezi elitu.

„Hodně lidí mi na té cestě pomáhalo, a tohle je možnost, jak jim to splatit, aby viděli, že to nebylo nadarmo. Jsem šťastný, že mohu stále jezdit na kole, závodit a mám štěstí, že i vítězit. Je to úžasný den a chci poděkovat všem, kteří mi pomohli, abych tu byl,“ vyprávěl Jakobsen, který může být rád, že je naživu.

Těžký pád

V roce 2020 totiž v závodě Kolem Polska spadl v Katovicích střemhlav do pevných cílových bariér, a komentátorům se tajil dech.

Výsledkem hororového pádu bylo zranění hlavy, vypadnutí skoro všech zubů, a několik dní v kómatu.

Pětadvacetiletý Nizozemec Jakobsen ale rehabilitace zvládl, což potěšilo jeho bývalého spolujezdce z týmu Quick Step, českého cyklistu Petra Vakoče, který má sám zkušenosti s návratem po srážce s nákladním autem.

„Je to skvělý výsledek pro Quick Step. Několik let jsme spolu závodili a hodně jsme toho spolu zažili,“ řekl Radiožurnálu Sport Petr Vakoč.

Tour de France bude pokračovat v Dánsku třetí etapou, pak se jezdci přesunou do Francie. V pelotonu se objeví držitel žlutého trikotu Wout van Aert, a také vítězný sprinter Fabio Jakobsen.

Another wolf becomes a #TDF2022 stage winner pic.twitter.com/ywwlyuBYV6 — Quick-Step Alpha Vinyl Team (@qst_alphavinyl) July 2, 2022