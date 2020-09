Potřebuju se dostat do úniku, říká Hirt před horskými etapami. Cyklisty čekají náročné dny v kopcích

Devatenácté místo v horské etapě - cyklista Jan Hirt má za sebou nejlepší etapové umístění na letošní Tour de France. Ale rád by se posunul v posledním týdnu závodu ještě výš. Držet tempo se Slovinci je ale letos hodně těžké Isére 12:16 14. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Hirt v barvách týmu CCC. | Foto: Pavel Mazáč / CNC | Zdroj: Profimedia

Dojel v první dvacítce, ale mohlo to být prý lepší. A tak může český cyklista Jan Hirt během pondělního volného dne spřádat plány na poslední týden Tour de France. Jestli ale někdo má proč jásat, jsou to Slovinci.

A není to poprvé, co mohl podobně jásat slovinský rozhlasový reportér v cíli etapy, když čekal na Primože Rogliče a Tadeje Pogačara. První jmenovaný vede závod, jeho krajan na něj ztrácí 40 sekund. Etapu už vyhráli oba.

„Závodí se poměrně intenzivně, takže je to kvalitní. Jsou tam velké překvapení, je tam Pogačar a Roglič, pro diváky určitě zajímavá Tour. Pro závodníky je ale hodně náročná,“ říká o závodě jeden z českých závodníků Roman Kreuziger.

Roman Kreuziger zatím čeká na výsledek, který by ho potěšil. To Jan Hirt se v kopcích naposledy držel, dojel devatenáctý, ale mohlo to být ještě lepší, kdyby neztratil pár sil v etapě předchozí.

„Na jednu stranu spokojenost, na druhou stranu mě mrzí, že jsem ztratil dost energie celý den na špici pelotonu. U nás jsou hlavní hvězdy Matteo Trentin a Greg Van Avermaet.“

Hirt plánuje útok

Jak Jan Hirt říkal, je ho stáj CCC má na koho jet. To parta kolem Romana Kreuzigera ztratila dva elitní závodníky, kteří by mohli pomýšlet na etapové triumfy, Pozzoviva a Nizzola. A tak je to teď spíš Jan Hirt, kdo by mohl být z českého dua vidět.

„Potřebuju se dostat do úniku a tak to zkusím to v každé etapě. Budu to zkoušet pořád, protože to neznamená, že se mi to ve třech dnech podaří každý den,“ říká Jan Hirt.

Cyklista dnes nezávodí, mimo jiné je čekají testy na koronavirus a pak začne poslední týden slavného závodu. Vítěz bude známý v neděli v Paříži, do té doby se pojede na východě země, primárně ve francouzských Alpách.