Na Tour vidím ještě tři šance na spurt, říká Philipsen. Celkový lídr Vingegaard chce šetřit síly na víkend

Hromadným dojezdům na cyklistické Tour de France zatím tento rok jasně dominuje Belgičan Jasper Philipsen. Pětadvacetiletý spurtér byl nejrychlejší i ve středečním jedenáctém pokračování letošního závodu a ovládl tak čtvrtou rovinatou etapu za sebou. A Philipsen věří, že další šance přijdou. Moulins (Francie) 12:32 13. července 2023

„Vidím ještě asi tři sprinterské příležitosti, ale ostatní závodníci určitě budou zkoušet uniknout. I tak mám velkou radost ze čtyř vítězství. Jsem spokojený s formou, a taky že se vůbec dostaneme do spurtu. To je velká výzva a nám se to povedlo už počtvrté za sebou,“ chválil si týmovou spolupráci v jedenácté etapě Jasper Philipsen.

V etapách, které pořadatelé klasifikují jako rovinaté je na letošní Tour de France zatím neporažený a jeho náskok v bodovací soutěži budou soupeři už jen těžko dohánět. Poměrně poklidná jedenáctá etapa nepřinesla změny v celkovém pořadí. Dán Jonas Vingegaard, který Tour vede o 17 sekund před Slovincem Pogačarem, ale byl v pohotovosti po celou dobu etapy.

„Ani bych neřekl, že byla poklidná. Byli jsme docela ve stresu. Všichni měli obavy, jestli někdo nezkusí rozdělit peloton. Kolegové se mě snažili chránit hlavně do posledních tří kilometrů. Tým v tomhle funguje skvěle a udržel mě v bezpečí,“ řekl šestadvacetiletý obhájce vítězství na Tour Jonas Vingegaard.

Vingegaard vyhlíží víkendové etapy

Držet těsný náskok před motivovaným Pogačarem a jeho týmem Emirates nebude pro Dána nic jednoduchého. Hned v následující etapě ale podle něj na nejhorší nedojde a nejdůležitější bude zachovat klidnou hlavu.

„Nehodlám se pouštět do žádných šílených útoků. Budeme se snažit šetřit síly na víkend. Etapy v sobotu a v neděli budou obzvlášť náročné. Také v pátek, to bude ale něco trochu jiného, protože nás čeká jenom jedno stoupání na konci. Ale hlavně sobota a neděle,“ upíná Vingegaard pozornost na víkend, kdy se peloton tour vydá do Alp.