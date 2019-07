Státní svátek jako motivace. V den výročí dobytí Bastily pojede na Tour ve žlutém dresu Francouz

14. července 1789 - dobytí Bastily a začátek Velké francouzské revoluce. Ano, je to 230 let, ale v polovině července, kdy se už od začátku 20. století jezdí Tour de France, je to vždycky takové malé vítězství pro domácí.

Kdy jindy se obléknout do žlutého než na státní svátek. A přesně takhle se do kalendáře podíval Julian Alaphilipe a šlapal na kole tak, aby se mohl v neděli pochlubit. Pochopení pro to má jediný český závodník Roman Kreuziger.

„Určitě si o to řekl. Závěry Tour jsou letos vždycky takové, že tam patnáct dvacet kilometrů před cílem dají nějaký kopec, aby to udělali atraktivní,“ řekl Radiožurnálu.

Z českého pohledu to může být něco jako 28. říjen, popřípadě 17. listopad.

Když se Alaphilipe někde objeví mimo závod, třeba na startu za zábradlím u klubového autobusu, vždy jsou tam stovky fanoušků. A teď to bude ještě znásobené. V den státního svátku pojede ve žlutém. Dlouho a může si to užít

„Toužil po žlutém dresu na státní svátek, tak ho má zpátky,“ přiblížil Kreuziger.

Alaphilippe sice nezahájil Velkou francouzskou revoluci, ale na tento slavnostní den pojede ve žlutém dresu, který během Tour de France prakticky točí v zemi vína a sýrů zeměkoulí.