Šéf Tour de France doufá, že se závod neodloží. ‚Bylo by to známkou katastrofálního stavu země,‘ říká

Ředitel cyklistické Tour de France Christian Prudhomme odmítl myšlenku, že by se nejslavnější závod světa v době koronavirové krize konal bez diváků. Doufá, že se „Stará dáma" letos v létě pojede, i když možná v jiném termínu.

Francouzským médiím Prudhomme řekl, že zatím počítá s konáním Tour podle plánu 27. června až 19. července. „Všechno samozřejmě záleží na vývoji pandemie koronaviru,“ uvedl.

„Na názvu ‚Tour de France‘ je nejdůležitější slovo ‚Francie‘. Hlavní je zdravotní situace v zemi. Já chci jedinou věc, a to, aby se Tour jela toto léto,“ uvedl Prudhomme. „Nejde tady o samotnou Tour. Ale kdyby se nekonala, znamenalo by to, že země je v katastrofálním stavu, což se snad nestane.“

Prudhomme potvrdil, že se svými kolegy z pořádající agentury ASO diskutuje o možnosti přesunutí závodu na pozdější termín. Spekuluje se o konci července či srpnu, neboť po odložení olympijských her v Tokiu na příští rok odpadla hrozba kolize s touto multisportovní akcí.

Jednou věcí si je ale Prudhomme jistý. „Tour de France se nepojede za ‚zavřenými dveřmi‘,“ řekl. Odmítl tak návrh francouzské ministryně mládeže a sportu Roxany Maracineanuové, jež minulý týden označila absenci diváků podél trati a na startu a v cíli za jednu z možností, jak letošní 107. ročník Tour odjet.

Proti této myšlence se okamžitě vyslovili i starostové měst, přes které má trasa Tour vést. O osudu závodu chce ASO rozhodnout do 15. května.

Aukce dresů pro charitu

Mezitím cyklistické hvězdy ve Francii pomáhají s bojem s koronavirem finančními prostředky. Pětinásobný vítěz Tour Bernand Hinault dal do aukce jeden ze svých žlutých trikotů pro lídra závodu. Společně s ním věnoval do internetové dražby na eBay Arthur Vichot dres pro mistra Francie z roku 2016.

Pětašedesátiletý Hinault během kariéry v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století strávil ve žlutém trikotu na Tour de France 75 dnů. Do aukce dal ten z roku 1982, kdy se mu podařilo vítězné double Giro d'Italia-Tour.

Doufal, že dres do nedělního konce dražby vynese alespoň 5 tisíc eur, ale už nyní má nejvyšší nabídka hodnotu 7 593 eur (přes 200 tisíc korun). Podepsaný trikot s trikolorou dvojnásobného mistra Francie Vichota zatím vynesl 500 eur.

Oba cyklisté chtějí věnovat utržené peníze bretaňské charitativní organizaci, jež shromažďuje prostředky na pořízení ochranných pomůcek před nákazou koronavirem pro lékaře v místních nemocnicích.