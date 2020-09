Hirt přijel na Tour s poraněním ruky, Kreuziger hledá formu. ‚Doufáme ve zlepšení,‘ říkají čeští cyklisté

„Je tam trochu nervozita. Závodní manko bylo hodně znát, trochu jsem se trápil na to, že to byla sprinterská etapa,“ říkal Jan Hirt na začátku letošního ročníku.

Tour de France jede poprvé v kariéře. Trochu zkažené to pro něj může být i omezeními kvůli koronaviru, ale přímo na kole řeší spíš bolavou ruku, kterou si poranil před Tour.

„Furt bolí, ale čekal jsem, že to bude horší. Akorát při brždění mě bolí prsty. Pocity mám každý den lepší, takže doufám, že bude forma vrcholit,“ popisuje Hirt, který v celkovém hodnocení po 6. etapě závodu ztrácí na vedoucího jezdce necelých 50 minut.

Jeho stáj CCC se letos na Tour snaží ukázat etapovým vítězstvím. Muže, který by atakoval nejlepší místa průběžného pořadí, polský tým nemá.

Kreuziger zatím pomáhá

To Roman Kreuziger často pracuje v týmu NTT pro kolegu Giacoma Nizzola, etapový triumf z toho ale pro jihoafrickou stáj s českým jezdcem zatím také nebyl.

„Pořád to není ideální, ale řekněme, že se to kilometr po kilometru zlepšuje. Cítil jsem se o něco lépe, neměl jsem bolest v nohou. Doufejme, že jsem nastartovaný správným směrem a po dni volna v druhém a třetím týdnu budu schopný ukázat se vpředu,“ vyhlíží Roman Kreuziger další program Tour de France.

Cyklisti teď na mapě Francie míří postupně na jihozápad, pojede se v Pyrenejích. Jakmile závodníci odjedou ještě tři etapy, včetně té páteční, budou mít v nohách našlapaných 9 etap a čekat na ně bude první ze dvou volných dní na Tour.

„Doufejme, že po dni volna to bude lepší,“ přeje si Kreuziger. Po něm bude na programu 10. etapa, o které mluvil český cyklista jako o té, kde by se to z jeho pohledu mělo změnit. Letošní Tour vede před páteční rovinatou etapou Brit Adam Yates.