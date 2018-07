König o vývoji Tour de France: Tým Sky je postaven na Froomovi, Thomas je záloha

Chris Froome může být po letech dalším cyklistou, kdo v jedné sezoně k triumfu z italského Gira přidá i ten ze slavné Tour de France. Zatím mu ujíždí jeho stájový kolega, exkluzivní domestik Geraint Thomas. S oběma Brity jezdil v týmu Sky i český cyklista, sedmý muž Tour v roce 2014, Leopold König. Praha 13:39 20. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Leopold König | Foto: Prokop Havel

Geraint Thomas je lídrem průběžného pořadí, vyhrál už dvě etapy. V té včerejší navíc ujel Froomovi a dalším favoritům v cíli prestižního stoupání na Alpe d'Huez. Je podle vás ještě reálné, aby Sky Thomase obětovala ve Froomův prospěch?

Tour je pořád strašně dlouhá a rozhodující je vždycky třetí týden. Tam se může stát úplně cokoli a právě proto je tým Sky postaven hlavně na Froomovi. On už dokázal vyhrát závod Grand tour vyhrát už šestkrát a pokaždé byl nejlepší v tom třetím týdnu.

To si moc dobře uvědomuje nejen tým Sky, ale i Geraint Thomas. Sám říká, že je pořád jen jakousi zálohou, i když mu momentálně patří první příčka v průběžném pořadí.

S Froomem jste odjezdil jednu sezonu, jak podle vás nese, že musí nahánět stájového kolegu?

Pro Chrise Frooma je to rozhodně ku prospěchu, protože z něj spadne tlak, že ho můžou rozdělit mezi dva jezdce. On už letos vyhrál Giro a má toho hodně za sebou. Je jedině dobře pro něj i pro tým, že mají dvě karty, na které mohou hrát. Tlak na něj není tak velký, protože pořád jen Geraint Thomas v záloze.

A co Thomas, jak může nést pokyn, aby ustoupil pro Frooma?

On takový pokyn pravděpodobně nikdy nedostane. Může se stát, že někde zůstanou Froome s Thomasem a například s dalšími dvěma závodníky z jiných týmů. V tu chvíli budou spíš nastupovat jeden druhému, ale nebudou spolupracovat tak, aby se Thomas jako držitel žlutého trikotu pro Frooma. Myslím, že se to nestane.

Froome má v nohách třítýdenní Giro d'Italia. Závod vyhrál v květnu. Je vůbec reálné dostat se během jednoho měsíce do takové formy, která by mu zajistila další vítězství na Tour?

Vypadá to, že ano. Rozdíl je v tom, že letos je mezi Girem a Tour šest týdnů na regeneraci, kdežto v předchozích letech to bylo 4,5 nebo 5 týdnů. Myslím, že díky tomu jednomu týdnu navíc to půjde dát.

V předchozích letech se o to pokoušela spousta nejlepších cyklistů, ať už to byl Alberto Contador nebo Nairo Quintana. A nikomu se to nepovedlo, protože vyhořeli v posledním týdnu, kdy šel závod do nejvyšších hor a únava z Gira byla znát.

Jak sledujete Tour. Dal byste si tu včerejší etapu?

Když jsem viděl, jak se jely předchozí dvě etapy, tak ty pocity jsou nádherné. A chtěl bych to zopakovat.