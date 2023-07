Osmou etapu na Tour vyhrál Dán Pedersen. Rekordman Cavendish musel ze závodu odstoupit

Dánský cyklista Mads Pedersen vyhrál v hromadném spurtu osmou etapu Tour de France. Na druhé místo odsunul Belgičana Jaspera Philipsena, který v letošním ročníku triumfoval už třikrát a vede bodovací soutěž. Limoges (Francie) 17:41 8. 7. 2023 (Aktualizováno: 18:42 8. 7. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vítězem osmé etapy Tour de France se stal dánský cyklista Mads Pedersen | Foto: Reuters, Stephane Mahe | Zdroj: Reuters

Do finiše v závěru 201 kilometrů dlouhé trasy v Limoges už nezasáhl nejúspěšnější spurtér v historii závodu Mark Cavendish. Osmatřicetiletý Brit v sobotu po pádu odstoupil s poraněným pravým ramenem a svou poslední Tour v kariéře nedokončí.

Přišel tak o možnost vybojovat 35. etapové vítězství ve slavném závodě, kterým by překonal belgickou legendu Eddyho Merckxe, s nímž se dělí o rekord.

V čele průběžného pořadí je nadále obhájce vítězství Dán Jonas Vingegaard, který má náskok 25 sekund před svým největším soupeřem Slovincem Tadejem Pogačarem.

Všechny tři dosavadní hromadné dojezdy ovládl Philipsen, ale tentokrát ho za sebou udržel Pedersen. Mistr světa z roku 2019 navázal na jedno etapové vítězství z loňského ročníku a načal čtvrtou desítku triumfů v kariéře.

Alespoň jednu etapu vyhrál na čtvrté Grand Tour po sobě (letos jednu na Giru d'Italia a loni tři na Vueltě), což dokázal naposledy Cavendish v letech 2010 a 2011.

„Ráno nebylo jasné, jestli to dneska bude únik nebo se bude spurtovat. Vypadalo to, že týmy se spurtéry nechtěly, aby někdo ujel, takže jsem byli v klidu. Kluci to pak skvěle rozjeli a i v tom dlouhém sprintu mi jely nohy dobře,“ pochvaloval si člen stáje Lidl-Trek po etapě, kterou navzdory horku peloton urazil průměrnou rychlostí přes 47 km/h.

„Na konci se to zvedalo a opravdu to bolelo. Jasper musel předvést parádní spurt zezadu, když se dostal takhle blízko. Byla to fuška, ale nezáleží, jestli vyhrajete o dva metry nebo centimetr,“ prohlásil Pedersen.

Pár kilometrů před cílem upadl Simon Yates a dojel se ztrátou 47 sekund na vítěze. V průběžném pořadí klesl ze čtvrtého na šesté místo.

Nedělní devátá etapa bude opět příležitostí pro vrchaře. Přes 182 kilometrů dlouhý úsek zakončí stoupání na sopku Puy de Dome, kam se peloton Tour vrací po 35 letech.

Cyklistický závod Tour de France - 8. etapa: Libourne - Limoges (201 km):

1. Pedersen (Dán./Lidl-Trek) 4:12:26, 2. Philipsen (Belg./Alpecin-Deceuninck), 3. Van Aert (Belg./Jumbo-Visma), 4. Groenewegen (Niz./Jayco-AlUla), 5. Eekhoff (Niz./Dsm-firmenich), 6. Coquard (Fr./Cofidis) všichni stejný čas.