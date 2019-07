Byl to závod na trati Tour de France a jely ho ženy. Musely se ale spokojit jen s jednou etapou, která se rovnala závodu. Mezinárodní cyklistická unie ale má snahu na tom, aby existovala Tour de France pro ženy. A Nikola Nosková, která jako jediná Češka jela na jihu Francie, by to velmi ocenila. Tarbes 11:59 20. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká cyklistka Nikola Nosková | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: ČTK

„Loni bylo na trati hodně diváků, ale letos jich bylo ještě více. Bylo to totiž na trati mužské časovky a je to na okruhu jen 25 kilometrů. Všichni ti diváci museli být na krátkém okruhu,“ říká pro Radiožurnál Nikola Nosková, která ženské jednoetapové vydání dokončila ve čtvrté desítce.

Mohlo by to holky v Česku motivovat, říká cyklistka Nosková o návrhu ženské verze Tour de France

„Tady před cílem v krátkém prudkém stoupání ti diváci fandili a bouchali do transparentů. To bylo neuvěřitelné. Dodali mi energii.“

Diváci přišli na časovku Tour de France dřív. A ženský peloton z toho měl velkou radost.

„Za další etapový závod bych byla hrozně ráda. Máme ženské Giro. Byla bych ale radši, kdyby to bylo třeba deset etap rozdělených dnem volna. I kdyby byly tři, čtyři etapy a každým rokem se to trochu posouvalo, tak bych byla ráda,“ říká skromně česká cyklistka. A podobně přemýšlí i směrem k organizátorům. Žádné vymýšlení něčeho navíc. Jen využít trasy Tour de France.

Byla to totiž vlastně regulérní etapa Tour. Před cyklistkami jela karavana alegorických vozů.

„Aby to nebylo komplikované pro organizátory, mohly bychom třeba startovat ráno v místě startu mužů, nebo trochu jinde. A končily bychom v místě, kde končí oni a kopírovaly bychom část jejich trati. Já bych byla hrozně ráda. Je úžasné, jak jsou diváci na trati. Mohlo by to posunout ženskou cyklistiku.“

Má to ale i jiný rozměr, jak říká Nosková. To slovo do sportu patří a právě sem se hodí - motivace.

„Chtěla bych, aby to viděly holky v Česku a mohlo je to více motivovat k tréninku a pokusily se dostat do nějakého týmu,“ přeje si česká cyklistka Nikola Nosková, aby ženská edice Tour de France nebyla jen jednodenní, ale aby se alespoň slavnému mužskému závodu přiblížila. A rozhodně to nemusí být 21. etap po Burgundsku, Bretani, Normandii nebo Provance.