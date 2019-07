Vidět ho v jiném dresu než v zeleném je na Tour de France poměrně těžké. Slovák Peter Sagan většinu etap na slavném závodě objel právě jako majitel dresu pro nejlepšího spurtera. A letos byl dokonce tak „lakomý“, že zelený dres nikomu nepůjčil. Paříž 12:53 29. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenský cyklista Peter Sagan | Foto: Gonzalo Fuentes | Zdroj: Reuters

Je pravda, že letos se oslavovala hlavně barva žlutá, protože během Tour uběhlo přesně sto let, kdy se vedoucí muž závodu oblékl do téhle barvy. Jenomže Sagana zajímá zelená. Nikdo nevyhrál bodovací soutěž víckrát. Eric Zabel šestkrát, Peter Sagan sedmkrát.

Už jsem jich mohl mít osm, směje se Sagan po rekordním sedmém titulu v bodovací soutěži na Tour

„No, už jsem jich mohl mít osm,“ usměje se Sagan, když si vzpomene na dva roky starou diskvalifikaci z Tour po kontaktu s Markem Cavendishem v cíli jedné z etap. Možná i to byl moment, který přispěl k jeho pohledu na velké závody.

„Nikdy jsem po tom netoužil, nikdy jsem to nečekal, akorát tím, že jsem pořád na Tour, tak se to stalo. Každou Tour, kterou jsem dokončil, tak se zeleným dresem, takže jsem rád, že jsem na tom statisticky celkem dobře,“ říká Sagan.

„Myslím, že bychom hlavně měli všechno brát s úsměvem, takže jsem se snažil brát s úsměvem i tuto Tour. Pak to jde lépe. Po třech týdnech, co uběhly, kdy se mi do toho nechtělo jít, myslím, že to nakonec uběhlo jako dva dny,“ dodává Sagan.

Lépe řečeno to uběhlo jako víc než tři dny. Přesně takový čas strávili cyklisti na kole. Jen pro představu - Sagan byl v sedle 85 hodin a během svých účastí na Tour doposud objel necelých 150 etap a ve vice než 120 případech jel v zeleném dresu. Alespoň si ho v pelotonu nespletete. A pokud bude chtít Sagan zelený dres další, bude se mu hodit informace, že Tour de France 2020 začne na konci června příštího roku v Nice.