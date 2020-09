Nemám co skrývat, celý život jsem byl čistý, ohradil se Quintana proti podezření z dopingu na Tour

Kolumbijský cyklista Nairo Quintana se ohradil proti podezření z dopingu, o němž se začalo mluvit poté, co policie na Tour de France prohledala hotel jeho týmu Arkéa-Samsic. V prohlášení zdůraznil, že při raziích u něho nebyly nalezeny žádné dopingové prostředky a tvrdí, že nemá co skrývat. Paříž 11:44 23. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kolumbijec Nairo Quintana | Zdroj: Reuters

Zásah v týmovém hotelu v Méribelu se odehrál ve středu 16. září po královské etapě Tour. „Přišli do mého pokoje a zabavili vitamínové preparáty, které jsou naprosto legální, francouzské úřady je ale možná neznají. Proto také trvá tak dlouho, než se všechno vyjasní,“ uvedl kapitán stáje Arkéa-Samsic v prohlášení na twitteru.

V pondělí úřady potvrdily, že v hotelu zabavily jisté preparáty a injekce. Dva členové stáje z blízkého okolí jednoho jezdce byli předběžně zadrženi, údajně šlo o lékaře a fyzioterapeuta. Oba byli ve středu propuštěni.

Podle tisku je v podezření především druhý z bratrů Quintanů Dayer, jenž je také členem týmu. Oba sourozenci už policii poskytli svou výpověď.

„Nemám co skrývat a nikdy jsem neměl. Celý svůj sportovní život jsem byl čistý,“ uvedl Nairo Quintana, jenž by měl o víkendu startovat na mistrovství světa v Imole.

Tým v prohlášení dodal, že pokud by bylo zjišťeno protiprávní jednání, okamžitě by se od tohoto činu distancoval a neprodleně by přijal nezbytná opatření.