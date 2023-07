Souboj Pogačara s Vingegaardem pokračuje v časovce. ‚Rozdají se karty do posledního týdne,‘ říká Tesař

Cyklisty na Tour de France čeká v 16. etapě jediná časovka letošního ročníku. Aktuálně druhý Slovinec Tadej Pogačar by v ní chtěl zažít déja vu a stejně jako před třemi lety zamířit za vítězstvím. Passy (Francie) 10:06 18. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jonas Vingegaard má před časovkou na Tadeje Pogačara náskok 10 sekund | Foto: Garnier Etienne | Zdroj: Reuters

V roce 2020 Tadej Pogačar šokoval cyklistický svět. Při časovce na vrchol Planina krásných dívek v pohoří Vogézy smazal skoro minutové manko na krajana Primože Rogliče a stal se druhým nejmladším vítězem Tour de France.

Teď závodníci pojedou proti chronometru v podhůří Alp, a i když etapa měří jen 22 kilometrů, svým kopcovitým profilem bude vrchařům sedět.

„Časovka určitě napoví, jak na tom ti nejlepší jsou, a rozdá karty do posledního týdne,“ říká pro Radiožurnál Sport bývalý český jezdec Lubor Tesař. Tadej Pogačar je po volném dni v lepší pozici než před třemi lety. Na lídra, také vynikajícího časovkáře Jonase Vingegaarda z Dánska, totiž ztrácí pouze 10 sekund. Pogačar se snažil Vingegaarda setřást nástupem v posledních metrech nedělní 15. etapy. Majitel žlutého trikotu a obhájce titulu se ho ale držel jako klíště.

Pogačar si souboj užívá

A sám Slovinec proto vyhlíží napínavou bitvu. „Na historii se ani jeden z nás moc nekouká. Navzájem se ženeme k tomu, abychom se zlepšovali. Netuším, kdo z nás má psychologickou výhodu. Já mám svoji hlavu, on tu svou. Ten souboj si užívám, je to dobrý duel a já ho hodně respektuju.“

„Jsou dva scénáře. Buď jeden z nich získá nějaký rozhodující náskok, nebo jsou opravdu tak vyrovnaní, že rozdíl mezi nimi zůstane podobný. To by si to pak rozdávali o to víc v několika těžkých etapách v posledním týdnu,“ navazuje na Tadeje Pogačara Lubor Tesař.

16. etapa, ve které cyklisté nepojedou v pelotonu, ale každý sám, začne krátce po 13. hodině. I kdyby aktuálně druhý Pogačar zvítězil a oblékl žlutý trikot pro celkového lídra, nebude mít úplně vyhráno. Letošní Tour pak totiž nabídne ještě šest etap a také horské zkoušky v Alpách a Vogézách.