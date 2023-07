Pogačar si na Tour pochvaluje boj s Vingegaardem. Vlastní výkony po zranění ho nepřekvapily

Cyklistická Tour de France se přelila do desáté etapa. Žlutý trikot pro lídra závodu drží loňský vítěz Jonas Vingegaard, Tadej Pogačar za ním ale zaostává jen o sedmnáct sekund. Už loni tahle dvojice bavila fanoušky - kam se Pogačar hnul, tam byl jako stín ve žlutém trikotu Vingegaard. A vše nasvědčuje tomu, že stejné to bude i letos. Saint-Ours-les-Roches 10:55 11. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tadej Pogačar před Jonasem Vingegaardem | Foto: Papon Bernard | Zdroj: Reuters

„S Jonasem máme opravdu hezkou rivalitu. Loňská Tour byla jedna z vůbec nejlepších a v tomhle roce za sebou máme týden a už se toho tolik stalo. Jeden na druhého útočíme, v každé etapě je jeden z nás před tím druhým,“ prohlásil Tadej Pogačar.

Vingegaarda letos v přímém souboji na Tour de France už dvakrát porazil, jednou z toho bylo dokonce etapové vítězství. I tak je stále druhý se sedmnácti sekundovou ztrátou na Dána.

A kromě závodění má i osobní starosti. Jeho přítelkyně Urška Žigartová upadla na kole při ženském Giru d Italia a utrpěla otřes mozku. Pogačar přiznává, že to jeho psychiku při závodech ovlivnilo.

„Když ve skupině sjíždíme velký kopec ve velké rychlosti, najednou si uvědomíte, co všechno se může stát. Snažíme se všichni chovat opatrně, ale stejně je to občas chaotické. A vy si říkáte, jestli to za to vůbec stojí,“ řekl Tadej Pogačar.

Sám má zkušenost s těžkým zraněním, na jaře si při klasice Lutych - Bastoň - Lutych zlomil zápěstí. Před Tour de France stihl jediný závod - mistrovství Slovinska, které vyhrál. Kost v ruce mu stále nesrostla a na Tour ho levačka očividně bolí. I tak má stále velkou šanci na celkový triumf.

„Nejsem překvapený. Víc mě překvapuje, že ztrácím svůj náskok v bílém dresu. Když jsem přijížděl na Tour, věděl jsem, že jsem na tom dobře. Můj výkon by mě neměl překvapit, protože znám sám sebe,“ dodal sebevědomě Pogačar.

Šanci na další umazání ztráty na svého rivala bude mít už úterý ve 13.20, kdy pojede desátou kopcovitou etapu.